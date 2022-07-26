我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

7縣市萬安演習 柯文哲：不能只喊抗中保台

台灣新聞組／台北26日電
萬安演習25日開始前，台北市信義區已見荷槍實彈的憲兵（右）前往各要點站崗。（記者曾原信／攝影）
萬安演習25日開始前，台北市信義區已見荷槍實彈的憲兵（右）前往各要點站崗。（記者曾原信／攝影）

萬安45號演習昨天下午登場，範圍涵蓋新竹、桃園、新北、台北、基隆和宜蘭共七縣市，非僅試鳴警報，並要求人車停靠避難。台北市長柯文哲說，共機擾台、俄烏戰爭，告訴我們要居安思危，「絕不是只有喊抗中保台就可以解決」，演習後要徹底檢討，希望全民有防空避難實際能力。

新北在三鐵共構的板橋車站直播演練，市長侯友宜說，新北市防空疏散避難處所1萬598處，可容納1600萬人避難，「如果真有那一天」必須像這一次演練，大家全力以赴。

新竹代理市長陳章賢則說，萬安演習可百年不用，但不可一日不備，尤其台灣護國神山高科技產業集中在新竹市，戰備位置相對重要。

昨防空警報響起時，不少民眾搞不清狀況，在路上行走或駕車被員警攔下、引導進入室內避難；因天氣高溫，地下防空空間悶熱，有民眾熱到受不了；桃園還有員警站崗半小時中暑昏厥。

中央要求直轄市擇定一里演練疏散，但柯文哲要求全市456個里都投入。北市府說，針對演習準備近半年，包括防空設施清查、防空洞檢查，讓市民可迅速找到最近防空避難所。

台北模擬虎林變電所遭飛彈攻擊起火，演練災害搶救及緊急救護，柯文哲到場緊盯。但演習時仍可見部分民眾在公車上，未配合疏散。基層員警透露，執勤汗流浹背，加上難逐一引導至防空避難室，為免引發民怨，乾脆睜一隻眼閉一隻眼。

有民眾被員警攔下當場抱怨，稱要到台北車站趕火車，「來不及誰負責？」一名台大醫院醫師在警報響起小跑步，想趕回去看門診，最後還是配合警方疏散。

柯文哲 高溫 侯友宜

上一則

兩樣情 台塑加薪4.5% 製造業無薪假升溫

下一則

投資詐騙最多 台人今年恐被詐逾60億 95%追不回

延伸閱讀

陳時中批沒行政經驗 蔣萬安回民選更知民意

陳時中批沒行政經驗 蔣萬安回民選更知民意
林智堅稱論文絕無抄襲 柯文哲：太雷同實在很難解釋

林智堅稱論文絕無抄襲 柯文哲：太雷同實在很難解釋
陳時中為萬華破口道歉 柯文哲譏：選舉到了該裝也要裝

陳時中為萬華破口道歉 柯文哲譏：選舉到了該裝也要裝
補刀陳時中 柯文哲：擋BNT疫苗無法原諒

補刀陳時中 柯文哲：擋BNT疫苗無法原諒

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕