7縣市萬安演習 柯文哲：不能只喊抗中保台

萬安演習25日開始前，台北市信義區已見荷槍實彈的憲兵（右）前往各要點站崗。（記者曾原信／攝影）

萬安45號演習昨天下午登場，範圍涵蓋新竹、桃園、新北、台北、基隆和宜蘭共七縣市，非僅試鳴警報，並要求人車停靠避難。台北市長柯文哲 說，共機擾台、俄烏戰爭，告訴我們要居安思危，「絕不是只有喊抗中保台就可以解決」，演習後要徹底檢討，希望全民有防空避難實際能力。

新北在三鐵共構的板橋車站直播演練，市長侯友宜 說，新北市防空疏散避難處所1萬598處，可容納1600萬人避難，「如果真有那一天」必須像這一次演練，大家全力以赴。

新竹代理市長陳章賢則說，萬安演習可百年不用，但不可一日不備，尤其台灣護國神山高科技產業集中在新竹市，戰備位置相對重要。

昨防空警報響起時，不少民眾搞不清狀況，在路上行走或駕車被員警攔下、引導進入室內避難；因天氣高溫 ，地下防空空間悶熱，有民眾熱到受不了；桃園還有員警站崗半小時中暑昏厥。

中央要求直轄市擇定一里演練疏散，但柯文哲要求全市456個里都投入。北市府說，針對演習準備近半年，包括防空設施清查、防空洞檢查，讓市民可迅速找到最近防空避難所。

台北模擬虎林變電所遭飛彈攻擊起火，演練災害搶救及緊急救護，柯文哲到場緊盯。但演習時仍可見部分民眾在公車上，未配合疏散。基層員警透露，執勤汗流浹背，加上難逐一引導至防空避難室，為免引發民怨，乾脆睜一隻眼閉一隻眼。

有民眾被員警攔下當場抱怨，稱要到台北車站趕火車，「來不及誰負責？」一名台大醫院醫師在警報響起小跑步，想趕回去看門診，最後還是配合警方疏散。