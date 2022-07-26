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不滿前妻另結新歡 男子槍殺滷味攤老闆

記者游振昇／台中26日電
台中市潭子火車站旁滷味攤老板24日晚被開3槍死亡， 警方到場採證。(記者游振昇／攝影)
台中市潭子火車站旁滷味攤老板24日晚被開3槍死亡， 警方到場採證。(記者游振昇／攝影)

台中潭子火車站旁前晚傳槍擊命案，擺攤賣滷味的曾姓男子在攤前遭人槍殺，頭部中彈身亡；警方查出凶嫌林姓男子與死者不認識，疑不滿前妻與死者交往前往殺人，喝斥一對正要買滷味的父子離開後，連開3槍奪命，手段凶狠。林犯案後棄車太平山區逃亡，警方擴大搜捕中。

警方調查，41歲林姓男子有槍砲前科，沒有幫派註記，與前妻離婚後，彼此仍常聯絡。前妻後來和死者36歲曾男交往，林和死者並不認識，但曾看到2人在一起，疑因此懷恨。

前天晚上9時40分左右，曾男照往常擺攤賣滷味；目擊者說，當時一對父子正在攤前要買滷味，凶嫌下車走上前，用台語喝斥「快走」，要這對父子離開，隨即近距離對死者頭部連開2槍，離去前再開1槍。

監視器顯示林嫌駕駛ＢＭＷ轎車獨自前往，在車上曾短暫停留再下車行凶；附近攤商說，聽到3聲槍響，前2聲緊湊，後面再單獨1聲。

曾男當場無生命跡象，送醫搶救至昨天凌晨2時不治，警方在現場找到3個彈頭，路口監視器發現凶嫌轎車停留近5分鐘，行凶後闖紅燈逃逸，到台中市太平區棄車，懷疑他躲進山區。

死者賣滷味已5年，和母親同住附近，生活單純；房東就住樓上，當天聽到槍聲下樓看到曾男倒臥血泊，他表示曾的滷味攤生意不錯，曾看過他女友到攤位幫忙；附近攤商則說曾的個性隨和好相處，發生不幸不敢置信。

曾男家屬昨天招魂，曾母悲傷不已，無法接受兒子遭槍殺的事實。

幫派 房東 槍擊

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