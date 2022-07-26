基隆砸4億台幣改建田徑場 被爆爛尾

新竹市斥資12億元（台幣，下同，約4014萬美元）重建新竹市立棒球場出現瑕疵，基隆市府砸了4億多元改建的市立田徑場也被質疑有如爛尾工程；無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，市長林右昌去年2月3日主持動土典禮，但市府、監造和承造商為了變更設計等問題認知不一而幾乎停擺，最近傳出可能解約，完工日遙遙無期。

林右昌昨天到隔著正信路與田徑場相望的市民體育活動中心主持整建工程動工儀式，他說，戶外開放的田徑場和室內的體育活動中心其實是同一區塊、連成一氣的運動場域，田徑場工程碰到障礙，教育 處已全力解決，需要做「斷然的處置」這部分刻不容緩，他已要求教育處盡速解決田徑場施工障礙，再次啟動。

基隆市立體育場場長葉雅琦說，田徑場工程進度大幅落後，廠商有很多契約文件未提報，市府已要求提送趕工計畫、施工計畫及施工圖；她說包商曾提送趕工計畫，但遭監造單位審退，至今未補正完成，第二次催告月底期滿，若仍未有具體作為，將中止契約、重新招標。

基隆市政府發包重建市立田徑場，計畫拆除舊有的環狀看台，改建成開放式運動場域，看台區規畫三千席座位，並整建風雨籃球場、網球場，增設立體停車場，總經費4億5879萬元，去年2月3日由林右昌主持動土典禮。