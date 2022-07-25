戰車事故釀義務役男枉死 陸軍調查：違保養紀律

陸軍裝甲564旅日前執行CM11戰車鑑定保養作業出意外，造成義務役士兵全若堯在車內遭砲尾環壓傷不幸殉職。(本報資料照片)

裝甲564旅戰車鑑定修護造成一名四個月役期義務役士兵殉職，陸軍司令部昨天發出聲明表示，經初步行政調查，該旅確涉「未依規定派遣人員、嚴重違反保養紀律」，涉案幹部將處分調職。此外，陸軍司令徐衍璞下令，軍事訓練役男停止在部隊施訓戰車裝填兵專長。

陸軍裝甲564旅日前執行CM11勇虎戰車鑑定保養作業意外，造成一名士兵輕傷，義務役士兵全若堯在車內遭砲尾環壓傷不幸殉職。

陸軍司令部昨聲明表示，該部曾於去年10月25日令頒「軍事訓練通報第23號」，明定常備兵役軍事訓練役男服役期間，僅可執行警衛勤務、訓場維管等非高風險性工作。經專案小組行政調查，564旅確有未依規定派遣人員、嚴重違反保養紀律，致重大意外，已檢討各層級負有領導及督檢責任幹部核予記過、調職處分。

據了解，此案發生後，23日由參謀總長陳寶餘南下八軍團主持檢討會，由八軍團指揮官楊海明親自提報此案始末。而據證實，陸軍司令徐衍璞下令，軍事訓練役男即日起停止在部隊施訓戰車裝填兵專長。

對徐衍璞所下命令，陸軍司令部昨解釋，戰車部隊裝填手訓練，近期將改至兵科學校訓練，不再由基層戰車部隊自訓。將領表示，原軍事訓練役男戰車裝填手專長為初級專長，可由部隊施訓，但不可在課程外讓役男執行任何戰車保養、戰備動作；如今戰車裝填手專長被調整為中級專長，一律至兵科學校（裝甲兵學校）受訓。

國民黨 立委陳以信表示，陸軍在事發後第一時間對外還宣稱是系統異常，昨天才發出新聞稿坦承誤失，在遺憾之餘，他認為仍有推諉的可能性。

陳以信說，四個月的軍事訓練役男因訓練時間關係，不適從事高風險的戰備任務，否則易造成裝備甚至人命的損傷，「這可能不是個案」，國軍部隊紀律廢馳，類似案例恐所在多有，國防部 除痛定思痛外，仍應全面檢討，落實部隊訓練紀律。