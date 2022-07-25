新聞評論／用港換電 蔡政府將讓基隆港陪葬

協和電廠將改為天然氣發電，台電為此一再更改填海造陸興建天然氣接收站的地點，繼珊瑚保育爭議之後，又引發航港界對基隆港營運危機的擔憂。(本報資料照片)

為填補2025廢核的電力缺口，台電規畫基隆協和電廠從燃重油改為燃氣，並興建第四座天然氣 接收站。然而，四接因要填海造陸危及海洋生態，環評屢遭卡關。本月初環評會議，台電乾坤大挪移，突送出四接東移案，改在基隆港內填海興建，並讓LNG(液化天然氣)船與其他進港船隻共用航道，看似饒過珊瑚礁生態，卻引爆塞港甚至滅港危機。蔡政府為了錯誤的能源政策，已讓台灣的農地、魚塭、海岸支離破碎，現在又為了強建四接而可能讓基隆港陪葬。

協和是全台唯一燃重油的火力發電廠，地方長期飽受汙染之苦，期待盡早退場；然而，蔡政府鐵了心要讓核二明年除役，北北基將面臨缺電危機，只好讓協和轉型燃氣繼續服役。

台電原規畫在基隆港外的外木山大規模填海造陸興建四接，預定地卻是珊瑚礁生態與漁業資源保育區，將重創北台灣漁業資源種原庫。因而，即使台電將填海面積從29.8公頃縮減到18.3公頃，在環評初審仍多次被打回票。

上月底，依前次環評初審會議決議，台電本應提出原方案的補正資料，卻突拋出四接東移400公尺，改在基隆港堤內填海造陸興建LNG船卸料碼頭的新案。台電雖稱可大幅減少覆蓋珊瑚面積，卻淡化此舉不僅讓基隆港出入口，即宛如咽喉的「港嘴」，就緊臨LNG船卸收站，更讓LNG船與所有商船、郵輪 共用單一航道，大幅增加基隆港安全風險。

由於LNG船屬危險品運輸船舶，依規定左右兩側船隻均需保持150公尺以上距離，水面、離岸也要淨空100公尺。未來只要LNG船進港，其他船隻都得在港外等待，基隆港還有競爭力可言嗎？也難怪航運界憂心形同滅港。

面對四接，不論是新舊案，剛辦完城市博覽會，誓言要讓基隆港打造成「首都圈國家海洋門戶」及「東亞國際郵輪營運中心」的基隆市長林右昌，卻是曲意配合中央，對填海造陸不置一詞，也無視全世界根本沒有如此靠近港口及人口稠密區的LNG船碼頭。

四接東移案不僅內容充滿爭議，更無視程序正義。從外木山東移基隆港，實質內容已是全新的開發方案，應重啟環評，但台電刻意忽略新案對基隆港營運及安全的衝擊，就企圖夾帶闖關；該把關程序的環保署，更瞎扯台電是按照上次初審會議辦理補正，開發仍在原本申請計畫範圍內，將裁判角色矮化成護航的啦啦隊。

另個弔詭場景，面對無異將基隆港送上斷頭台的新案，當天環評會議上，身為當事人的台灣港務公司代表卻未置一語。事後媒體追蹤才發現，港務公司早已被政院下封口令，難怪從交通部到航港局、港務公司完全噤聲。政院為推動四接，粗暴地閹割環保署，更要相關部會閉嘴。

更令人不解的是，不論是外木山的原案，或移至基隆港內的新案，都對生態、景觀及公共安全造成巨大衝擊，過去國民黨 執政時，那些勇於捍衛環境正義的環團大半不見了，只剩下基隆在地議員及非民進黨籍的市長參選人發聲，莫非原本對生態環境的堅持只是藍綠之爭？

然而，北北基用電只能在珊瑚礁滅礁或基隆港滅港之間二擇一嗎？事實上，核二廠發電量與協和相去不遠，若核二延役，汙染基隆近半世紀的協和電廠就可除役，如今協和不僅沒有退場，還要出賣海洋生態與優良港埠。看看能源局最新電力資源供需報告，當中盡是畫大餅與忽略現實的數字，而數據失真的代價，卻是賠上台灣的環境與競爭力！