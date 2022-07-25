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中火破管搶修 一度供電吃緊 無預警停電 蘇澳千戶熱壞

台灣新聞組╱綜合25日電
民眾23日晚在台中逢甲夜市串燒店用餐，吃到一半燈突然全黑，詢問才知道是停電。(圖：業者提供)
民眾23日晚在台中逢甲夜市串燒店用餐，吃到一半燈突然全黑，詢問才知道是停電。(圖：業者提供)

台中火力發電廠2號機前天破管導致蒸氣外洩，中火緊急停機檢修而短少55萬瓩發電量。台電表示，周末假日負載較低，安排部分機組停機進行例行點檢保養，雖然中火2號機破管停機，但夜尖峰備轉容量仍有250萬瓩，供電沒有問題。中火廠長許家豪也強調，破管與逢甲夜前晚小區域停電並無關係。

台電昨天傍晚的即時資訊供電狀況亮出代表「供電吃緊」的黃燈，台電雖強調不缺電，但仍建議民眾冷氣溫度調高到攝氏28度，併同風扇使用。台電表示，不是電不夠，而是要提醒民眾避免浪費、省電省荷包。

據了解，中火人員前天上午發現2號機有異常水聲，且用水比正常時多，研判是破管造成蒸汽外洩，因正好是假日，用電負荷少，決定馬上停機檢修。

由於要等溫度下降才能入內，工作人員直至前天深夜11時才進入檢修，發現管線有一個約1至2公分裂縫，附近管線也有兩處略受影響，焊補維修到昨天中午完成，已重新點火試機。

台電人員說，中火每部機組每小時發電55萬瓩，台灣上周曾創下每小時4070萬瓩新高用電量，少了2號機雖會使用電吃緊。台電預估今天用電量可能升到4100萬瓩，度過供電需求沒問題。

此外，宜蘭縣蘇澳鎮昨晚7時許無預警大停電，2095戶受影響、道路號誌也停止運作，大馬路一片漆黑，只剩車燈；周日夜碰上停電，有民眾熱得受不了，乾脆到屋外啟動汽車吹冷氣。據調查，蘇澳中山路一處變電箱爆炸冒煙導致停電，消防局處理後，通知台電搶修2個多小時才復電。

無獨有偶，台中逢甲夜市前晚無預警停電，近千戶停電2個多小時左右，業者抱怨「好不容易人潮回流竟然停電，損失慘重，要跟誰求償？」台電表示，因天氣炎熱，逢甲夜市用電負載過高，造成供電設備故障，亭置式變壓器燒損，已於昨天凌晨零時6分更換完畢。

串燒店業者說，疫情生意難做，現在只剩下周六有辦法做生意，竟然在最尖峰的周六用餐時段停電，一停就是2個多小時，客人無法用餐，停電損失至少台幣10萬元(約3310美元)。

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