就業金卡衝績效 攬才計畫攬到搶劫犯

為延攬專業人才，就業金卡核發亂象頻出。圖為行政院攬才計畫中就業金卡的網站廣告。(記者曾學仁／攝影)

蔡英文總統去年指示行政院跨部會啟動「攬才計畫」，鎖定專業人才、移工和僑外生，放寬規範向海外招手。其中，為吸引外國特定專業人士來台，國發會核發「就業 金卡」在今年上半年內增加1437人，6、7月間卻接連傳出持卡人在台亂象，是否加嚴把關來台條件引發爭議；學者與朝野立委疾呼全盤檢視審查制度與條件，兼顧人才與國安。

立法院去年三讀通過國發會「外國專業人才延攬及僱用法（攬才專法）」修正案，放寬外國專業人才來台工作、居留、依親規定與租稅優惠。攬才專法給予多項優惠誘因，包含核發四證合一（工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可）的就業金卡。

國發會統計，從2018年2月核發開始，去年12月底達到3927人，今年6月增加到5364人，平均每月成長約240人，成長迅速，但今年6、7月間卻接連發生持就業金卡及一般專業人士來台工作者出事亂象。

有一起是美國舊金山 3月發生搶案，犯嫌得手300萬美元後逃來台灣，直到上月舊金山警察局竊案小組才來台北，將他押回美國；有一名外籍人士在6、7月間，兩度揚言要開槍掃射及放火燒毀國發會就業金卡辦公室，目前正由司法單位偵辦中；另有一名英國籍專業人士在逢甲商圈偷麵包、溜進出租套房睡覺，脫序行為不斷。

據了解，這些人都是透過申請就業金卡進來台灣。讓有關單位開始檢討，因現行就業金卡來台規範，是先由經濟部、科技部、文化部等八大部會審核專業資格後，經內政部移民 署核發居留證時，並未如其他移工或配偶需提供良民證。

不過，對於是否應加嚴把關就業金卡申請資格，包含提供良民證或啟動安全查核等，各方意見僵持；另一方面，國發會擔心若要求對方申請良民證，恐會引起高階人才反感。

國發會與移民署都強調，延攬專業人士來台對提振國內產業確實發揮一定的效能，如有犯罪行為也有撤銷機制，不樂見因少數例外個案影響國家攬才計畫。

對此，國民黨立委江啟臣認為，制度恐怕不是主因，而是政府是否為「衝業績」放寬審查，恐需重新檢視審核機制是否流於形式；若審查不嚴造成警政單位負擔，後續犯罪追查及遣返的行政成本，恐形成國安危機。

民進黨立委林楚茵認為，不能因為個案因噎廢食，但提醒國發會定時檢視來台條件是否符合台灣需求。

民眾黨立委高虹安則提出，根據去年警政署統計，外國人在台涉及犯罪者這幾年年約在四千多件，以外籍移工涉及公共危險罪（酒駕）居多，暴力犯罪的比率不到1%，在台外籍人士的犯罪比率更遠低於台灣整體的每十萬人刑事案件發生率。

台大國發所副教授辛炳隆表示，近年台灣在國際經貿地位提高，帶動外籍高階人才來台，這點必須認可；但確實擔心政府為了「衝量」，引進不見得是台灣真正需要的高端人才。他認為，就業金卡辦公室除了發卡量，更關鍵的是對台貢獻，有必要深入評估。