新聞評論／「治安一向穩定」 政府是最大詐騙集團

南投槍擊案兇嫌李鴻淵以行刑方式槍擊5名被害人震驚社會。(圖：民眾提供)

南投發生四死一重傷槍擊 案，行政院長蘇貞昌說「台灣治安一向穩定」；名人接連遭騙、民眾幾乎人人都曾接過詐騙電話或簡訊，行政院宣稱成立「打詐國家隊」。但這些就跟蔡政府上任之初喊的「毒品零容忍」一樣，對於治安問題，蔡政府最不缺的就是如詐騙集團 話術般的空洞口號。

執政黨立委公布的政府數據，台灣去年平均不到四天就傳槍響。光是最近一個月，全台不分北中南東，幾乎都聽得到槍聲，從酒後衝突、討債、幫派鬥毆到廟會衝突，甚至有未成年少年疑被教唆接連對店家開槍。台灣成為「慶記之島」，警政署則強調去年100件槍擊案全數偵破，破案率百分百。但找到開槍者後，有幾件查清楚槍枝來源？背後影武者有幾人真正受到法律制裁？

這個問題，只要問問曾多次與蔡英文總統同框、後曾遭人槍擊的「館長」陳之漢就知道。檢警宣稱破案，年輕槍手迅速落網，查出幫派收錢接案，但25萬元台幣(約8386美元)價碼就可找人開槍，難怪台灣槍聲不絕於耳，至於買凶開槍的幕後藏鏡人則逍遙法外。

南投槍擊案的凶嫌輕易就「撿到」三把槍、百餘發子彈，開槍前還先裝上滅音器；從行凶動機、過程到槍枝來源，處處充滿疑點。警方強調案發後21小時就抓到人，但就跟許多重大槍擊案一樣，槍彈來源查無下文，留給被害人與民眾滿腹疑惑。

再看看已成台灣民眾日常的詐騙案，過去兩年全國受理的詐欺案件已是所有刑事案件之冠，案件數更從2019年的6萬2361件，迅速上升到去年的9萬7871件；三年前還是國內排名第四的犯罪類型，過去兩年都躍居首位。

蘇揆20日領軍展現「打詐國家隊」成果，號稱12天查獲408個詐團、羈押上百名犯嫌人、查扣1億多元台幣不法所得資產。但蘇貞昌沒說的是，去年詐欺案件不起訴的比率超過五成，透過遊戲點數詐騙的案件更將近九成五不起訴，意即多數犯罪者逍遙法外，受害者求償無門，而每年數十億被詐騙的不法所得，瞬間就被洗錢到海外，執法機關想查扣凍結都來不及。而且查緝詐團，最容易抓的是賣帳戶者、跑腿領錢的車手、應徵打工卻被騙去機房打詐騙電話的成員，但隱身幕後操盤者總能輕易轉戰各地，重新建立詐騙基地。

更值得重視的警訊是少年犯罪，加入詐團、被黑幫運用當槍手等案件愈來愈多，甚至已有少年車手成長後升級為詐團首腦或幹部等情況，但是政府在意嗎？治安問題叢生，執法單位卻只追隨執政黨，創造華而不實口號，對黑道幫派在社會各階層蔓延、少年遭犯罪集團吸收利用等情況，毫無作為。

最令人驚心的是政黑合體，而且和治安惡化有絕對關係。檢視這幾年民進黨 與黑幫關係，有北聯幫背景的民進黨政二代趙介佑詐欺、毒品、暴力討債樣樣來；曾是販毒集團金主的雲林縣議員顏旭懋因跨國走私毒品遭起訴後，才被民進黨開除黨籍；中常委和中評委裡更不乏具有黑道背景者。至於警界人事，民進黨派系與政、商、黑等多方勢力插手，早已不是祕密；內政部長徐國勇和警政署前署長陳家欽，更公然上演警政人事權大亂鬥。

當民進黨公然向執法人員示範人脈比辦案重要，查水表比抓詐團更政治正確，服務權貴也比花心思整頓治安死角更容易獲得高層關愛眼神，難怪台灣處處聞槍響，人人接詐騙電話，不小心撿毒品。再多的治安口號、再華麗的國家隊，都只證明蔡政府是最大詐騙集團。