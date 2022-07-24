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彰化扇形車庫百歲 12列車經典重現

記者林敬家／彰化24日電
彰化扇形車庫慶百歲，昨開放「12列車經典重現」。各世代火車頭同時亮相，實在太難得，千名鐵道迷頂高溫朝聖（圖）。（記者林敬家／攝影）
彰化扇形車庫慶百歲，昨開放「12列車經典重現」。各世代火車頭同時亮相，實在太難得，千名鐵道迷頂高溫朝聖（圖）。（記者林敬家／攝影）

彰化扇形車庫喜迎百歲生日，昨天開放「12列車經典重現」畫面，12列不同世代、動力火車頭同時亮相，包含蒸汽CK124、DT668，首台柴油R21、首台電氣E101等，即使天氣炎熱，仍吸引千名鐵道迷頂著高溫朝聖，系列慶祝活動持續到年底。

彰化扇形車庫慶百歲，昨開放「12列車經典重現」（圖）。各世代火車頭同時亮相，實在...
彰化扇形車庫慶百歲，昨開放「12列車經典重現」（圖）。各世代火車頭同時亮相，實在太難得，千名鐵道迷頂高溫朝聖。（圖／彰化市公所提供）

扇庫昨天開門前，門口已大排長龍，排隊人潮從大門延伸到附近巷弄。陳姓鐵道迷遠從高雄來，在大太陽下等開門。他說火車頭各自進出工作，難得全數停滿車庫，12列各世代、具代表性的蒸汽、柴油與電氣火車頭，現場還看得到動態展示。

半線鐵道文史工作室總幹事馬昌宏說，扇形車庫成立百年，隨著業務量增加，逐漸擴增到目前12股規模修車道，上次刻意安排12列火車頭全數停滿，已經是2008年縱貫線通車百周年慶，機會實在太難得了。

彰化市位於台灣縱貫鐵路山海線交會處，扇形車庫1922年落成，這是台灣碩果僅存的扇形車庫，也是蒸汽火車時代的代表建物，見證彰化在台灣鐵路歷史的獨特地位；扇庫今年7月升格為國定古蹟

彰化市公所、台鐵局、參山國家風景區管理處合作，推出扇庫百周年慶活動，即日起到9月3日，現場點亮1公里長的鐵道光廊，今晚、30、31日晚間在彰化火車站有光雕秀。

彰化市長林世賢說，公所打造可徒步的鐵道休閒廊道，串連火車站、跨站天橋、扇庫與鐵路宿舍村，現場有市集，30日有100名模特兒在扇庫木棧道推出時裝秀。

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