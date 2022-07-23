我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北部體感溫度也破百 農曆「大暑」30州發高溫警報

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

記者王燕華／花蓮報導
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

「我希望向我愛的人好好說再見。」28歲的陳雅君5年前診斷罹患腸癌，積極抗癌治療，無奈癌細胞持續擴散，癌末的她在台灣花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助下，為自己舉辦一場淚中帶笑的生前告別式，10多位親人好友相聚，拉著手訴說回憶，雅君說，「這是我收過最美好的禮物」。

陳雅君23歲那年就發現罹患腸癌，抗癌5年多，化療、電療、標靶、跨院治療做了好幾次，仍難抵擋病魔，醫師診斷癌末，藥物治療已有限，還產生抗藥性。

堅強的她決定在抵達人生終點前，與親人好友相聚，好好說再見，最近在門諾醫院團隊協助下，在病房舉辦生前告別式，雅君的10多位親朋好友從各地趕來，看著她和丈夫冠倫自製的影片，過往點點滴滴湧上心頭。

貼心的她還準備「未來遺物」送給大家，親友念著雅君的美好，熱淚盈眶向她說「謝謝妳總是聽我訴苦、總是在關鍵時刻給我當頭棒喝」、「你是我的避風港，不管未來你在哪裡，我知道你都在」，還有人說「妳先去天堂熟悉環境，等我們再相聚」。

除了生前告別式，門諾團隊也幫雅君完成翱翔天際的願望，讓她搭乘輕航機飛上高空，俯瞰自己最愛的家鄉。

雅君說，人生的事誰也無法預料，只要努力過就沒有遺憾，抗癌多年，她為自己的勇氣和堅強感到驕傲，鼓勵其他病友不要輕易放棄，「哭過把眼淚擦乾就好」，一定要正向、樂觀向前；也感謝門諾醫療團隊陪著她一路走來的用心與照顧。

門諾醫院癌症中心主任、安寧療護團隊的主治醫師林斈府表示，門諾醫院推動安寧療護，不只緩解病人生理的不適，對於病人和家屬的心理及靈性需求，也盡力圓滿，希望病友走入人生最後階段，生死兩無憾。

花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別...
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

癌細胞 癌症

上一則

她在學校養鴛鴦常吐心事 獲全台校園動物故事競賽冠軍

延伸閱讀

裘莉再將小布一軍 批他被恨意蒙蔽、失去理性

裘莉再將小布一軍 批他被恨意蒙蔽、失去理性
北極熊舌頭被罐頭夾住 俄羅斯獸醫團隊千里救援

北極熊舌頭被罐頭夾住 俄羅斯獸醫團隊千里救援
舊金山新地檢長謝安宜團隊納新血 3成員加入

舊金山新地檢長謝安宜團隊納新血 3成員加入
請到「尚氣」武術團隊 吳建豪新歌慘遭狠狠摔地

請到「尚氣」武術團隊 吳建豪新歌慘遭狠狠摔地

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
統一集團宣布賣下台灣家樂福。記者林海／攝影

統一集團9.7億美元買下台灣家樂福 台量販市場再無外商

2022-07-19 12:04
醫生世家第二代在花蓮經營大麻農場，日前被警方查獲，起出400多株大麻，成品17公斤，市值破億元台幣。（記者王長鼎／翻攝）

留美醫二代返台開「大麻農場」發財夢還沒圓就落網

2022-07-17 01:10
連靜雯消失本土劇快9年，卻成了歹徒眼中的肥羊。(本報資料照片)

台灣女藝人連靜雯 網戀暈船被詐騙418萬

2022-07-20 02:30

超人氣

更多 >
3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走
今最高溫123度、德州66歲婦女熱死…全美明天持續熱浪

今最高溫123度、德州66歲婦女熱死…全美明天持續熱浪

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我