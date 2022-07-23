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她在學校養鴛鴦常吐心事 獲全台校園動物故事競賽冠軍

記者游明煌／基隆報導
尚仁國小學生陳以琳在學校養鴛鴦常吐心事，獲全國校園動物故事競賽冠軍。（教育處提供）
尚仁國小學生陳以琳在學校養鴛鴦常吐心事，獲全國校園動物故事競賽冠軍。（教育處提供）

台灣基隆市尚仁國小陳以琳，因為家裡不能養寵物，在學校可以養2隻鴛鴦讓她非常興奮，有更多接觸動物的機會，從中學習如何飼養、照顧生命，並常常吐露心事，練就她說故事和語文表達能力，她以鴛鴦為題材，獲得全國國小中年級組第一名。

教育部國教署舉辦「讓寵愛幸福每一天」校園動物故事競賽結果出爐，尚仁國小陳以琳以校內收養的兩隻鴛鴦小楓和小香為題材獲得佳績。

陳以琳說，因為家裡不能養寵物，所以學校可以養鴛鴦讓她非常興奮，有更多接觸動物的機會，從中學習如何飼養、照顧生命。

陳以琳常去和鴛鴦吐露心情，她回想今年年初參加中小聯運的游泳比賽，很擔心自己游不到好成績，下課時都會跑去跟鴛鴦講話，鴛鴦盯著她「嘎，嘎，嘎」叫著聲，好似在鼓勵一般。

陳以琳表示，比賽當天，氣力快用盡時，想著鴛鴦對她的鼓勵，瞬間就多了一些力氣，努力划水，盡力游完，也因此拿下第二名的好成績，除了開心之外，也把這份榮譽跟鴛鴦分享。

尚仁國小校長楊金芳表示，以琳拿下全國第一的榮耀，全校都感到十分開心跟光榮，這份因鴛鴦帶來的生命感動在全校流動著，鴛鴦不只是寵物，和師生會很多感動的故事發生。

學校每天都有老師帶領晨間閱讀，每周也有寫作練習的機會，讓學生養成將生活點滴融入在寫作的習慣，當孩子愛上閱讀，進一步將想像力發揮在寫作上，激發出寫作的樂趣，學會表達自己。

教育處長杜國正指出，基隆一直積極推動生命教育，鼓勵學校認養動物、設立動物保護社團，並辦理各項動物關懷課程和體驗活動，當學生實際與動物接觸、把愛護動物落實在日常生活時，自然而然就能學會尊重生命，也強化作文能力。

尚仁國小學生陳以琳在學校養鴛鴦常吐心事，獲全國校園動物故事競賽冠軍。（教育處提供...
尚仁國小學生陳以琳在學校養鴛鴦常吐心事，獲全國校園動物故事競賽冠軍。（教育處提供）

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