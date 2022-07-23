尖峰負載破4074萬瓩創新高 用電報告失真

經濟部能源局22日公布2021年度電力資源供需報告，其中包括預估至2028年用電需求年均成長2.3%、2028年夜尖峰備用容量率「寬估」22.8%。不過，根據這份報告，2023年最高尖峰負載預估為4064萬瓩，22日高溫 炎熱，台電最高尖峰負載已超過這個數字，達4074.8萬瓩，估計嚴重失真。

經濟部表示，本次電力供需報告揭露「三大成長」情形，第一是「用電大成長」，2021年GDP成長率6.57%，帶動用電需求成長高達4.5%；第二是「未來續成長」，預估2022至2028年用電需求年均成長2.3%、尖峰負載成長率約2.5%；第三是「綠電顯著成長」，2021年國內再生能源設置量比前年度增加2021MW、發電度增加23億度。

不過，22日全台用電量再度刷新歷史紀錄，尖峰負載在下午1時49分達到4074.8萬瓩，已超過報告中明年的預估值4064萬瓩，與今年的原預估值更差了一座核二機組以上。

台電表示，未來一周尖峰用電量甚至有機會出現4100萬瓩的超高尖峰負載量。能源局則表示，目前預估到2028年的夜間備用容量率已高達22.8%，應該足以應付「意外」的高負載。

電力資源供需報告在未來規畫方面，經濟部表示有「3大亮點」，包括「以夜尖峰時間為考量點」、「強化多元發展再生能源」，以及「積極擴大儲能設置」。例如在至2028年的未來電力供給規畫中，新增了預計2026年上線的台電生質能發電共50萬瓩，經濟部表示，這個生質能場址還在選址當中。

按蔡政府2025非核家園規畫，燃氣、燃煤、綠能 發電占比目標為「五成、三成、二成」，但2025年再生能源供電比率早已確定跳票，目前預估僅能達到15.1%，報告中卻未提到剩餘84.9%的燃氣、燃煤發電占比為多少。

經濟部表示，再生能源約5%的缺口，會以天然氣 優先補上供電需求。