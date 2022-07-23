新聞眼／報告猛畫大餅 離穩定供電更遠

蔡政府一直跟人民「洗腦」，說「停電不是缺電」。圖為蔡英文總統3月專程南下視察興達電廠，仔細觀看事故報告。(本報資料照片)

一年一度的電力供需報告出爐，內容不意外的由「大餅」與「忽略現實的數據」組成，假如順著報告描述的脈絡去讀，會天真地以為台灣到2028年不只不會缺電，而且電還會多到「淹腳目」，但若想清楚幾個重點，就會發現這份報告中的「寬估」和「失真」，都是台灣供電的未爆彈。

清大工科系教授葉宗洸讀完報告後，直言內容中「多項數據根本有問題，又是1本讓高層安心、讓基層擔心的報告」，其中最明顯的，就是每年尖峰負載的短估，昨日的尖峰負載就已經超過該報告對明年的最高尖峰負載預估。

經濟部能源局雖解釋，尖峰負載少估了一些沒有太大問題，因為電力資源規畫是看「平均成長率」而訂，但昨日的尖峰負載與報告中今年的最高尖峰負載預估值，竟然相差了逾100萬瓩，比一台核二機組還多，而下周尖峰負載還有可能挑戰4100萬瓩，就等於相差兩台半的中火機組！

這份報告對於未來備用容量率的預估也是相當樂觀，沒有預先考慮到燃氣機組與供氣的儲槽是否都能準時上線，對去年才發生過的旱情也毫無準備，連報告中都明載「寬估」，那麼民眾真的能相信，備用容量率的「寬估」，可以應付尖峰負載的「失真」嗎？

另外，在今年的電力供需報告中，「能源發電結構表」還是缺席。這張表在2018年度的電力供需報告中還存在，揭露該年度未來7年的能源占比，但隨著再生能源目標年年跳票、台廠接單暢旺造成用電量大增，政府早就清楚2025年再生能源供電兩成註定無法達成，於是在去年公布的2019、2020年度電力供需報告中，「能源發電結構表」就消失了。

經濟部長王美花在今年初承認，再生能源到2025年僅能占發電量占比的15.28%，今年的電力供需報告裡，更下修為15.1%，但卻沒有再詳細說明，缺少近5%的電力，具體要用哪種能源種類來補。

畫了大餅，但又拒絕承諾，這份報告只能證明，台灣人民距離「穩定供電」這個心願，愈來愈遠。