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台首例熱中暑確診死亡 醫曝1高危險群容易被忽略

記者許政榆／台北報導
高溫炎熱，應注意防曬、防中暑。示意圖。（記者林俊良／攝影）
高溫炎熱，應注意防曬、防中暑。示意圖。（記者林俊良／攝影）

連日高溫，台灣出現首例確診新冠肺炎且熱中暑的死亡個案，40多歲男性曾施打3劑疫苗，本身有慢性精神疾病，在家中熱昏迷，送醫後體溫高達攝氏44度，不幸因新冠病毒併發多重器官衰竭、敗血性休克死亡。專家提醒，除了老人家、幼兒以外，認知障礙患者更是中暑高危險群。

台灣三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，對於熱傷害高危險群，多數人關注老年人、小孩、肥胖、慢性病者及戶外工作者等，但其實「認知障礙患者」更是一群容易被忽視的高危險族群，包括老年常見失智症、智能不足、部分精神疾病引起認知功能不佳者。

朱柏齡說，認知障礙患者因三項原因容易熱中暑，包括：一、認知功能差，無法避免處於炎熱環境；二、天氣炎熱時，不會主動補充水分；三、即便出現中暑症狀，也不清楚自己已中暑，仍持續處於高溫環境。

三總曾收治多名失智症長者熱中暑個案，朱柏齡指出，曾有一名失智症個案，上午獨自出門卻走失，正當家屬焦急如焚，才接到通知原來長輩在路上昏倒，送醫時不僅昏迷，體溫還超過攝氏40度，且炎熱夏天還身穿夾克在大太陽下走動，相當危險。

朱柏齡說，另一名智能障礙患者，平時多在家休養，某一天趁家人不注意溜出門，結果在戶外迷路，經過5、6個小時後，被路人發現昏倒在路邊，送醫時體溫高達攝氏42度，到院後緊急降溫，住加護病房數天後才脫離險境。也遇過從精神科醫院走失的患者，在酷熱天氣行走數小時。

朱柏齡表示，熱中暑致死是因溫度過高、高溫持續時間過久，一般人若遇到天氣過熱會想辦法躲太陽，但認知功能異常的患者如失智症、精神疾病者，當下無法判斷，也不會找陰涼處遮陽或補充水分，他提醒，民眾家中若有認知功能異常的家人，暑假期間避免讓家人獨自外出。

國內疫情雖趨緩，但每日仍有破萬人確診，朱柏齡提醒，確診新冠肺炎前幾天身體虛弱，血液循環、散熱能力變差，若處在悶熱環境，很有可能中暑，建議確診者居家照護期間，若有發燒務必開冷氣降溫，避免室內成為高溫環境，引發熱中暑危機。

失智 高溫 新冠肺炎

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