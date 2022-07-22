苦等12年 金門大橋全橋合攏 大小金終於連在一起

金門縣長楊鎮浯、立委洪孟楷兩人也俏皮的在金門大橋上跳躍合影。(記者蔡家蓁／攝影)

全長5.4公里的金門跨海大橋，歷經12年的漫長工程，今天終於正式合攏，交通部長王國材、金門縣長楊鎮浯等人到場見證，並步行金門大橋 「走」到小金門， 楊鎮浯有感而發的說，這是跨出歷史性的一步，這一步短短結塊走了十幾年，非常不容易，當跨出後，過去辛苦的心酸波折都成為過去。

立法院交通委員會委員陳雪生、立委洪孟楷、交通部長王國材、楊鎮浯、議長洪允典、副議長周子傑等人今日上午共同登上金門大橋，見證全橋合攏作業，並勉勵團隊把握最後施工進程，成就金門大橋深具歷史性意義的完工與通車。

楊鎮浯表示，「金門大橋是國內第一座真正定義上的跨海大橋」。今天到場跨出這歷史性一步，心裡相當激動，這一步短短結塊走了十幾年，非常不容易，他說當跨出後，我們知道過去辛苦心酸波折都成為過去了，他說，金門大橋合攏，意味主體工程進入完工，接下來後續是收尾驗收工作，所有金門鄉親心裡的大石頭，隨著結塊吊裝完成合攏，終於放下了。

王國材也說，金門大橋從99年3月核定，歷時12年時間，縣民等待許久，今天376塊結塊合攏，象徵著來往大小金門不用再搭船，連成一個生活圈，對於未來居民生活、觀光 發展有重大意義，期待這個地方接下來包含伸縮縫、景觀工程等會在十月全部完工。

王國材指出，這地方未來會有景觀相關設計，也會成為金門重要地標，期待十月中旬如期完工，他也感謝這段期間高公局施工，縣長幫了非常大的忙，包含ＡＣ鋪設廠商都盡量以金門大橋為主，並協助克服問題。

縣府表示，金門大橋為國內第一座海上特殊公路橋梁，也是國內已經實際實現的，橋梁跨徑最長、碰到環境限制最多的跨海大橋，經過施工團隊克服重重挑戰，深槽區最後主橋P44及邊橋P43上構預鑄節塊吊裝，於今天正式完成合攏。

金門大橋CJ02-2C標接續工程前於105年11月28日由東丕營造以59億5,385萬元得標，於105年12月28日開工起計工期，截至111年7月中旬，實際工程進度為97.53%，於全橋合攏後，續行完工、勘驗、驗收、改善、擇期開放通車等作業。

針對通橋後的收費維修？楊鎮浯也說，金門縣政府有擬訂大橋收費機制，初期將會給金門鄉親優惠，後續會陸續公布收費標準；至於後續大橋養護，楊鎮浯說，這部分會與交通部商量，按照權責劃分，交通部會有技術、政策、預算 上協助，就地管理部分則由縣府。

對此，王國材也表示，交通部負責興建大橋，會把技術轉移，包含維修，但如果有重大維修，交通部還是會維修，收費部分則由縣府擬訂。