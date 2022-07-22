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國小男師外遇學生媽 竟還恐嚇人夫「送你見上帝」

記者林孟潔／台北22日電
新北市某國小林姓男老師，在任教期間和學生母親外遇。示意圖非當事人。(ingimage)
新北市某國小林姓男老師，在任教期間和學生母親外遇。示意圖非當事人。(ingimage)

新北市某國小林姓男老師曾是足球國家隊選手，卻在任教期間和學生母親外遇並發生性行為，還在臉書恐嚇提告的學生父親「我能做的就是送你去見上帝」，被校方決議不續聘，且一年內不得聘任為教師，他不服提行政訴訟要求撤銷處分，另要求校方賠償300萬元（台幣，下同，約10萬美元），台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

林除擔任國小老師，也是足球校隊的教練，因此認識學生母親，兩人2014年至2015年間交往、發生性關係；林2017年在臉書貼文恐嚇學生父親，「司法不是最後一道防線，因果報應才是」、「原諒你是上帝的事，我能做的就是送你去見上帝」等語；學生父親提告求償，林被法院判賠30萬元確定。

校方教師評審委員會認定林違反教師法，決議自2018年8月1日起不續聘林，且1年內不得聘任為教師。林不服提行政訴訟，認為校方教評會組成不合法，且處分違反行政程序法，請求法院撤銷校方教評會處分。

林也主張，他自小從事足球專長，更獲選為國家隊選手，並在體育大學研究所在職進修，卻因校方違法

不續聘，導致他無法一展足球長才，也失去學籍。另他有論及婚嫁的女友、父母年事已高，想結婚後調回家鄉照顧父母，也因校方決議不續聘，讓他無法順利返鄉，害他每月多花1萬3800元租屋費。

林說，他被校方不續聘一事廣為教育界知悉，讓他無法再透過教育專長謀生，只能四處打零工、外送，間足球比賽裁判維生，又父親去年過世，他沒有機會在侍奉父親，身心受創，一併請求校方補發薪資、喪葬補助、精神慰撫金300萬元。

校方反駁教評會組織一切合法，因林和學生家長發生婚外情，言教、身教損及教師專業尊嚴，違反教師法規定，決議不續聘沒有違誤。

北高行調查後認定教評會組織沒有違法，且根據相關判決、事證，認定林為人師表應遵循教育法令規章，嚴守教師倫理及紀律，卻和學生家長發展情感愛戀關係，使公私領域交雜，難以期待公平、平等對待每一位學生，有違專業倫理。

判決指出，林透過職務之便，發生私人感情生活，衍生和學生家長間三角關係、諸多衝突後，還不思理性方式解決紛爭，在臉書發布恐嚇貼文，確實違反教師法，認為校方決議不續聘沒有違誤，判林敗訴。

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