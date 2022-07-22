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彰化藝高柔道教練拍女學生裸照 媒體揭發 包庇者才現形

記者王宏舜／台北22日電
彰化藝術高中。（圖：彰化政府提供）
彰化藝術高中。（圖：彰化政府提供）

彰化藝術高中聘來指導的卓姓柔道教練，與未成年女學生交往，還拍攝女學生裸照，彰化地方法院依拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪判6月得易科罰金之刑。

監察院因媒體揭露另起體育狼師案，2019年要求彰化縣政府清查有無包庇，彰藝前學務主任張欣梅卻偽造未召開的性平會議和謝姓委員簽名，縣府移送懲戒，懲戒法庭判降2級改敘。

本案源於有媒體揭發彰化有體育狼師，且未通報，監察院於2019年暑假期間要求彰化縣政府清查有無包庇狼師情事。

張欣梅明知彰藝針對卓姓教練一事只有在2017年6月26日召開過1次性平會，但她卻在2019年9月間偽造未曾召開的2017年6月28日性平會議、未出席的謝姓委員簽到表，後來因縣府調查，紙包不住火。

刑事部分，張欣梅因犯行使公務員登載不實文書罪，被判刑一年，緩刑二年，支付公庫6萬元台幣（約2000美元）確定。彰化縣政府將張欣梅移送懲戒法院時，替她求情，認為她是一時失慮，且犯後認罪、悔悟，建請從輕處分。

張欣梅表示，因縣府2019年要求補呈藝高2017年性平會會議相關資料，她查電腦，誤以為學校確實曾於該年間召開會議，但因找不到紙本存檔，「一時失察」而製作會議紀錄並偽簽謝姓委員的簽名。

她說，會這樣做不是出於惡意，也沒有獲得任何不法利益或對學校、縣府造成損害。她說，任職卅多年來兢兢業業、認真教學，獲得多項優良教師獎項，請求輕懲。

懲戒法院調查，張欣梅從2015年8月至2020年7月擔任藝高學務主任兼性平會執行秘書，她在2017年6月23日以「曹組長耳聞柔道隊卓教練與本校女學生互動甚密」為性騷擾事件，提出調查申請；同月26日性平會提案決議「1.進行通報；2.啟動調查」。

但藝高教官對這起事件竟以「其他兒少保護事件」類別通報處理，導致縣府只能依據通報處理。張欣梅為掩飾未依性別平等教育法、兒童及少年性剝削防制條例等規定通報並更正類別為性平事件，以免遭追究責任，竟製作不實文書來陳報。

懲戒法院認為張欣梅除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法「公務員應誠信」意旨，她知道卓姓教練拍女學生裸照，未依規定通報教育處，也沒報警，且未經性平會再決議，即決定不調查予以結案。懲戒法院認為，偽造性平會結案會議紀錄將導致學校預防、處理校園性平事件機制失靈，公眾將不信賴，損害政府信譽。為維持公務紀律、教育人員聲譽，懲戒法院判降二級改敘。

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