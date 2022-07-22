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癌友自費成常態 20%開銷破百萬

記者沈能元／台北22日電
癌症朝精準治療發展，癌友自費調查報告中，五大癌症治療項目以手術自費比率最高占八成一。圖為第四代達文西機械手臂手術系統。（本報資料照片）
癌症朝精準治療發展，癌友自費調查報告中，五大癌症治療項目以手術自費比率最高占八成一。圖為第四代達文西機械手臂手術系統。（本報資料照片）

癌症希望基金會22日公布「癌友自費調查報告」發現，高達七成五癌友都曾自費治療，其中兩成癌友自費金額破百萬台幣。

依癌症期別分析自費費用，愈末期花費愈高，四成第3、4期癌友自費金額為50萬元（台幣，下同，約1.67萬美元）以上，兩成五為上百萬。自費項目以標靶治療為最大宗。

癌症希望基金會調查300位癌友，其癌友輪廓以乳癌患者最多，占三成六，其他癌別依序為婦科癌、肺癌、血液癌、其他癌症、肝膽腸胃癌；詢問癌症最常見的五大治療項目，手術、化療、放療、標靶、免疫治療等，了解自費支付情形。

五大癌症治療項目統統皆有過自費支付情形，顯示自費幾乎為癌症治療的常態，五大項目中以「手術自費」占比最高達八成一，放療最低為四成。不過手術自費的金額相對於其他項目低，調查五大項目讓癌友自費金額超過50萬以上的項目，以標靶及免疫治療最多，分別占三成八及三成九。

不細分治療項目，癌友治療癌症整體自費情形，出現兩大波峰，分別落在20萬以下占四成、100萬以上占兩成。而不用自掏腰包，只靠健保治療癌症的癌友，比率僅2%。

面對高額癌症自費金額，七成四的癌友是仰賴商業保險理賠、六成八運用個人儲蓄，且晚期癌友使用個人儲蓄與透過家人支持比率較高。癌症希望基金會副執行長嚴必文憂心晚期患者因長期治療需自費，出現因病而貧現象。

另外，自費調查中，八成癌友期望政府介入領航商保補位健保，減輕經濟壓力。

癌症 手術 健保

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