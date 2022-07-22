光電10倍價格圈地 七股滅漁危機

太陽能大舉進駐，台南七股儼然成為國家能源轉型最前線，卻危及漁民工作權。（本報資料照片）

政府為2025非核家園目標推展綠能 ，太陽能大舉進駐，台南七股儼然成為國家能源轉型最前線，漁電共生進場後，卻危及漁民工作權，更諷刺的是，政府提倡地方創生、青年返鄉，七股年輕人如今卻有被驅逐的危機感。

農委會漁業署養殖漁業放養查詢平台顯示，七股去年養殖面積逾4741公頃，居全台之冠。但當地近七成魚塭都是承租戶，漁民租魚塭租金 約是公一頃3、4萬元台幣（約1000至1300美元），但綠能業者一公頃租30、40萬元。有地主坦言「站在地主的角度，當然贊同，因為比較好賺啊！」

七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽指出，七股近年因為文蛤養殖養出好口碑，許多年輕人情願捨棄都市生活，回農村打拚，但光電業者和投資 客刻意圈地，令七股土地價格突然飛漲，在地漁民工作權反受威脅。

19歲阿翔從小幫家裡養文蛤，對改變家鄉面貌的光電，他態度很感冒。「政府講什麼漁電共生，就是不可能的事情！要是沒有文蛤，我們就沒辦法待在七股，要到外面求生存。」

35歲的阿剛返鄉10年，如今是全職文蛤養殖戶。他表示，左右地主紛紛投入漁電共生，他也不得不縮小養殖面積，收入減少一半，他不反對光電發展，但希望集中在荒地或廢地，不要影響魚塭。

對於國家光電政策，返鄉青年有的還在觀望，有的選擇妥協。