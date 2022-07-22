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百歲老頑童 全台羽球父子組奪冠

記者趙容萱／台中22日電
自稱「老頑童」的百歲人瑞林友茂，去年接受心導管手術後，今年4月與兒子聯手，奪下全國羽球賽事父子組冠軍。（圖：台中榮總提供）
自稱「老頑童」的百歲人瑞林友茂，去年接受心導管手術後，今年4月與兒子聯手，奪下全國羽球賽事父子組冠軍。（圖：台中榮總提供）

台中百歲「老頑童」林友茂曾被認證為金氏世界記錄最年長的羽球選手，去年8月因運動會胸悶、喘，就醫後以99歲高齡接受心導管主動脈瓣置換手術，術後恢復良好重返球場，以百歲高齡與兒子聯手，拿下全國羽球賽事父子組冠軍。

台中榮總副院長傅雲慶說，醫學文獻記載接受此手術並康復的最高齡患者為107歲，林友茂以99歲高齡，術後成功返回球場，還拿到冠軍，也算創下世界紀錄。

林友茂自稱「老頑童」，他50歲接觸羽球，98歲在「羽球之父」吳文達創辦的清晨盃羽球賽，與兒子林斯強創下連38年奪冠紀錄；他還與孫子林昱凱挑戰祖孫組賽事，獲認證為金氏世界記錄最年長羽球選手。

他去年5月因疫情無法打球，去年8月球場開放後，他覺得體力下降，稍微運動胸悶氣喘。傅雲慶說，患者有心雜音、主動脈瓣鈣化嚴重狹窄及閉鎖不全，傳統開心手術對高齡者風險高，採取去年11月以經心導管主動脈瓣置換，術後追蹤發現瓣膜位置偏低，同年11月底再次以心導管調整位置。

林友茂說，術後恢復順利，1個月後參加元旦健行活動，2個月重返球場，今年4月參加「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，蔡英文總統出席開幕典禮，父子更聯手奪下全國冠軍。

傅雲慶指出，健保署去年2月有條件開放經心導管主動脈瓣置換（TAVI）給付，中榮今年累積近150個病例，多數患者術前嚴重，術後迅速恢復健康。

羽球 手術 醫學

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