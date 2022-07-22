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換臉色情影片圖利 網紅小玉判5年半

記者柯毓庭／新北22日電
審判長認為朱玉宸與莊姓助理透過販賣合成猥褻影片賺錢，破壞社會善良風俗，影響被害人，但考量兩人認罪、試圖和解，依個資保護法119罪各處朱玉宸5月，合併應執行5年6月徒刑，莊姓助手各處3月，合併應執行3年8月徒刑，均可易科罰金。(合成圖／記者李奕昕翻攝)
審判長認為朱玉宸與莊姓助理透過販賣合成猥褻影片賺錢，破壞社會善良風俗，影響被害人，但考量兩人認罪、試圖和解，依個資保護法119罪各處朱玉宸5月，合併應執行5年6月徒刑，莊姓助手各處3月，合併應執行3年8月徒刑，均可易科罰金。(合成圖／記者李奕昕翻攝)

網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，賺1338萬餘元（台幣，下同，約45萬美元），被依個人資料保護法等罪起訴；新北地方法院昨宣判，朱玉宸犯119罪，各5月徒刑，合併5年6月徒刑，莊姓助手各3月徒刑，合併3年8月徒刑，均得易科罰金。可上訴。

檢方起訴，朱玉宸與莊男為圖私利，恣意濫用人工智慧合成技術Deepfake，將119人以移花接木方式合成猥褻影片，還透過網路分享對被害人造成持續性傷害，依個資保護法等起訴。119人中有83人提告。多名被害人提出附帶民事求償，金額從120萬到10萬元不等。

朱玉宸坦承犯行，兩度對被害人道歉，稱已有反省。辯護人洪士淵請求審判長審酌被告認罪，且銷毀資料，資料沒蔓延，另被告與被害人並不相識，是會員要求，才利用Deepfake深偽技術做影片，「別人也可能會用」，因受害人數眾多，無法一一道歉，盼能從輕量刑。

莊姓助理說，一時被金錢迷惑才會犯罪，非常對不起被害人；辯護人曾家貽稱，莊姓助理從小父母離異，在艱困環境成長，每月僅10萬元分紅，不法獲利共130萬元，分得相當少利益，盼審判長從輕量刑。

但告訴代理人認為被害人很害怕，被告卻理所當然，建議對朱玉宸一罪一罰，判合併應執行12年徒刑；莊姓助理合併應執行8年徒刑，「量刑也是代表被害人的心聲」。

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