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台灣流通市場 統一、全聯2強對決格局明確

記者林海／台北21日電
統一集團290億元買下台灣家樂福60%的股權，統一補齊生鮮弱項與全聯正面對決。(記者曾吉松／攝影)
統一集團290億元買下台灣家樂福60%的股權，統一補齊生鮮弱項與全聯正面對決。(記者曾吉松／攝影)

統一集團買下台灣家樂福6成股權，取得經營主導權，持續穩坐流通龍頭地位，也拉開全聯才剛透過併購大潤發所追近的差距，統一集團在補足了量販與超市的通路缺口後，台灣的流通市場兩強競爭格局更為明確。

全聯近年擺出挑戰統一流通霸主地位的態勢，原本大有斬獲且市場有目共睹，全聯主管私下坦言，全聯在併購大潤發之後，年營收可望突破1千900億元(台幣，下同，約63億4416萬美元)，與統一的超商本業差距已經不大，但統一拿下家樂福後，這下子距離又被拉開。業界預期，未來兩強競爭由於通路涵蓋面廣，將精采可期。

對於統一來說，全聯步步進逼買下大潤發後，若能順利拿下台灣家樂福，無疑是吃下定心丸外，在通路為王的時代，能一舉補足原先空缺的量販與超市拼圖，將成為真正的「零售全通路」。

統一由「投資者」角色轉變為「經營者」，要如何改造家樂福，讓歐系血統的台灣家樂福，能真正融入統一集團，又不失去原本優勢，則是難度極高的挑戰；首先統一拿出290億元的資本支出，且是現金支付，對於未來財報獲利表現一定會有衝擊，以台灣家樂福每年約25億元的獲利來說，至少要10年才賺得回來。

其次，雖然全聯副董事長謝健南曾分析，就零售業操作而言，應是從小做大（超商跨超市、超市跨量販），會比從大做小來得容易，但超商與超市、量販在經營邏輯上仍有很大的不同，特別是家樂福是量販龍頭規模不小，在此業態的進貨、物流、電商、行銷、美食街招商等方面，都是統一過去較少著墨、相對陌生的領域。

不過，統一拿下家樂福，好處也顯而易見，面對全聯在生鮮領域步步進逼，強攻統一的短板，但未來統一集團將多出了340家店在生鮮布局已有深厚基礎的門店，統一就可以最速度補足這項弱點，不再只處於挨打局面。

而統一最大優勢就是集團豐厚資源，除了７-11之外，還有數10項轉投資，等同於食衣住行育樂都可一手包辦，對統一的產品鋪貨或採購、議價能力也有明顯助益，至於全聯企圖心強烈，在通路穩紮穩打，「婆婆媽媽」會員黏著性高，未來無論統一或全聯都想將旗下會員、金流、支付串接，一場生態鏈競賽即將開打。

流通業板塊再挪移 製表／林海
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