假面閨密藉口投資詐財 林百里妻被騙5000萬

朱立安（圖）以投資之名，向林百里妻子何莎等人詐財3億7000萬元。(本報資料照片)

名媛朱立安以投資 名義向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等40人詐財3億7000萬元(台幣，下同，約1237萬美元)，台北地檢署昨天依詐欺、偽造文書、銀行法等罪起訴朱女與共犯鄭秀英、黃彥中3人，建請法院對朱從重量刑；被羈押的朱利安移審後，台北地院裁定2000萬元交保，但朱覓保無著，先還押台北看守所。

檢方調查，朱立安等3人販售「AXIS」、「VCH」基金，被害人除何莎遭騙5000萬元，吳繼釗遭騙2200萬元，南部一名喇嘛也被騙近400萬元，被害人多是中小企業主，其中1人被騙6300萬元最多。

起訴指出，60歲的朱立安先後在薩摩亞、賽席爾、安圭拉、紐西蘭等國設立境外公司，2014年起擔任香港 華亞證券 董事兼台灣區聯絡人，與鄭秀英、黃彥中未經許可在台銷售基金。

2014年9月，朱結識身家豐厚的何莎，培養出閨蜜感情，向何莎宣稱是證券公司董事，稱AXIS基金投資標的是房地產租金，不僅保本，幾乎沒風險，年息高達8.4%，每半年配息4.2%，3年期滿可全數贖回，還邀請何莎到位於香港中環的華亞辦公室，出示董事名片取信。

2014年12月，何匯款人民幣420萬元申購AXIS基金。後來華亞不再擔任AXIS基金管理人，朱因自身財務狀況不佳，急需另覓財源，向何莎誆稱華亞營運不佳，打算另外成立新公司代理AXIS基金服務舊客戶，原本承諾基金收益不變，說服何在2016年1月加碼投資100萬美元，總計何莎匯款約台幣5000萬給朱。

朱立安後來飛往大陸上海失聯，何莎等投資人既拿不到收益，也無法贖回本金，才驚覺被騙報案。

檢方清查後發現，朱立安個人吸金3億7000多萬，共犯黃彥中、鄭秀英分別吸金8.4萬美元、29萬台幣不等。

檢察官起訴指出，朱立安正值盛年，卻利用人際網路結識財力不斐的被害人，虛設境外紙上公司，眾多被害人投入畢生積蓄，犯後仍一再否認，建請法院從重量刑。北檢昨起訴後移審台北地方法院。法官裁定2000萬元交保，並限制住居、出境、出海，她覓保無著被還押看守所，但取消禁見令。