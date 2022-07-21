台用電量破4000萬瓩 史上新高 商界建言：提高核能發電

台灣連日酷熱，20日創下歷史用電量新高，史上首突破4000萬瓩。(記者黃仲裕／攝影)

台電表示，昨全台多處高溫 炎熱，加上防疫 及暑假民眾居家增加空調用電，且產業用電持續提升，連帶助長用電需求，尖峰負載出現在下午2時23分、達4030.1萬瓩，不僅創下歷史用電量新高，更是史上首突破4000萬瓩。

全台用電量昨再刷新歷年紀錄，今起台灣又將迎來「類熱浪」，用電量是否再創新高，甚至是否因此用電吃緊，也引發外界關注。

但台電說，即使整體用電負載提升甚多，但今年因水情好轉，水庫蓄水量高，整體水文比去年相對良好，且歲修機組已於6月陸續歸隊加入供電，日間也有太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時也可啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應及用電大戶支援應變等多元措施，確保穩定供電。

據台電資料，昨下午尖峰負載時的備轉容量458萬瓩，備轉容量率約11.35%，亮綠燈。傍晚太陽光電供電量下降後則亮黃燈，供電使用率9成2，相當於備轉容量率約8%。

三三會昨例會，理事長林伯豐針對供電向政府提建言，他呼籲已針對用電大戶調漲電價1成5，這是懲罰用電大戶，不宜再漲電價；並重申提高核能發電比重至少占3成，政府應參考國際趨勢，運用新一代安全的核能技術於發展核電。

據中國時報教導，台電已重修下周用電量，預估有機會上衝到4350萬瓩。電力專家憂心，只要有1部大型火力機組破管，就有停電風險。

台電發言人吳進忠指出，跟去年7月最高用電尖峰比較，光半導體、基本金屬製造業等特高壓用電就增加約112.4萬瓩。高壓用電部分，服務業因商場、百貨、電影院 等人流有回來，用電也增加很多。

用電需求高，又碰到國際燃料價格上漲，汽電共生業者發電發電意願降低，甚至停機靠台電電力支應，一來一回讓電力更為吃緊。

台電對供電仍充滿信心，吳進忠說，除了民營新桃電力一部機組尚有部分故障，中火有1台環保限制外，先前故障或大修機組都已回來，加上水力發電充裕，所以沒有問題。

台電預測周四、周五氣溫不會那麼高，用電不至於再創高。但是下周天氣穩定，也重新上修用電預測量，認為有機會再到4050萬瓩新高，比昨天再多20萬瓩。

對於台電信心滿滿，清大工程與系統科學系教授葉宗洸卻完全不敢樂觀，「我們充滿憂心」，因為真的供電穩定，是要到晚上太陽下山後還是綠燈才行，但現在卻是吃緊黃燈，風險還是很高。如果有1部大型火力機組破管，就可能進入供電警戒，隨時有大停電危險。