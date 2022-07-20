高中職免試入學錄取率99.26% 創新高

111學年度高中職免試入學錄取情形 製表／趙宥寧

111學年度高中職免試入學昨放榜，錄取12萬8000多人，錄取率99.26%創新高，招生 缺額逾5萬個，近3年最高，另有956人因選填志願過少等因素未獲錄取。少子化衝擊私校，一些升學 型私中幾乎滿招，也有私中開出上百個名額，只招到個位數，兩極化情形明顯。

今年免試入學招生總名額逾20萬，扣除完全免試入學等報到名額後，實際招生名額18萬2400人，錄取12萬8426人，錄取率再破紀錄。招生缺額5萬3974個，近3年新高。15就學區中，基北區1萬5068個最多、中投區7217個次之、高雄區逾6000個，缺額學校可辦理續招。

台中市教育局 表示，今年愈多學校招不滿學生，缺額愈多。但市立高中沒有缺額，3所國立高中也都額滿。北市教育局說，公立學校幾乎都額滿。高雄公立高中職招生率逾9成9，缺額多在私立高中職、進修部。

私校招生兩極，台北一些升學型私中幾乎滿招，也有部分私中開上百個缺只招到個位數。台中14所私校有缺額，與往年差不多，因為不少私校因應少子化已「減班」，但仍有私校開出上百個名額，缺額仍有一大半。

高雄私校今年都沒有滿招，除受少子化影響，再加上確診學生以外加方式錄取，對私校招生來說更是雪上加霜。「不管公私立，所有學校都剉咧等」。一位高雄高職校長說，公立雖滿招，前有私校搶學生、後有不能續招壓力，報到率不好，直接要面對的就是下學年減班。

私校缺額愈來愈多，私校工會理事長尤榮輝表示，私立高中職不像大專有寄存名額制度，1班一定是45人，招生名額都是以班級來計算，缺額自然比大專更嚴重。當缺額愈來愈多，私中恐怕會在成本考量下併班上課，「形同自然減班」，倘若是跨科併班，恐不利於學生受教權益。

全教總理事長侯俊良認為，政府宜將少子女化視為教學轉型契機，可再降編班級人數，朝小班化教學、提高師生比、促進教師協同合作；學校也要做出特色，讓家長學生願意選擇。