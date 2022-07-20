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登山客獨攀馬崙山失蹤6天 跑山獸1天找到

記者游振昇／台中20日電
捷克籍台灣女婿「跑山獸」是山區尋人高手。(取財自跑山獸臉書)
捷克籍台灣女婿「跑山獸」是山區尋人高手。(取財自跑山獸臉書)

台鐵粘姓員工日前獨自攀登台中谷關馬崙山，失蹤多日，昨天被山區尋人高手、捷克籍台灣女婿「跑山獸」找到遺體，在馬崙溪瀑布下方載浮載沉；救援人員今天將下切到300公尺深溪谷，評估現場環境，是否可供直升機吊掛，再申請空勤總隊直升機吊掛回遺體。

彰化42歲粘姓男子在台鐵上班，目前未婚，平時熱愛登山，去過西藏、也爬過玉山，本月14日清晨獨自到台中市和平區馬崙山登山，當天他還打電話給父親表示中午不回家吃飯；到了晚上家人打電話給他，始終無人接聽，自此音訊全無，家人看了IG動態，才知道他獨自登馬崙山，隔天報案。

台中市消防局經手機定位，發現粘男應在距離馬崙山登山口4至5公里處，研判可能在該段山路滑落陡坡，山友說，馬崙山應不易迷路，可能滑落山坡受困；消防局派遣和平分隊、谷關分隊第1梯次4人出勤，由陳奕瑞小隊長帶隊前往救援，民間救難團體也加入協尋。

家屬心急，前天在臉書貼文懸賞50萬元，希望在這幾天的關鍵期快點找到人；捷克籍台灣女婿「跑山獸」Petr  Novotny也接受家屬委託，前日晚間加入搜救，昨天上午11時許在馬崙溪瀑布下方發現粘姓男子，已無呼吸心跳，他將遺體從瀑布下溪水搬上岸，等待消防人員吊掛遺體。

粘男妹妹昨在臉書感謝所有搜救人員，她說已找到哥哥，感謝搜救隊不停歇的搜救，也謝謝所有山友協助。

搜救人員7月15日從登山口沿途搜尋至馬崙山三角點擴大搜尋未果，隔天加強北側搜尋，搭配空拍機空勘；17日會同中搜人員暨林務局人員，搜尋步道5至6.2公里間；18日搜索5.5公里至馬崙山三角點北側區域；19日搜尋馬崙山三角點附近。

台鐵員工粘姓男子獨自攀登台中馬崙山，失蹤多日，19日被捷克籍台灣女婿「跑山獸」找...
台鐵員工粘姓男子獨自攀登台中馬崙山，失蹤多日，19日被捷克籍台灣女婿「跑山獸」找到遺體，在馬崙溪瀑布下方載浮載沉。 (圖：民眾提供)
捷克籍台灣女婿「跑山獸」是山區尋人高手。取財自Beast Runners 跑山獸...
捷克籍台灣女婿「跑山獸」是山區尋人高手。取財自Beast Runners 跑山獸臉書

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