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21周370公克「巴掌仙子」健康長大 創全球紀錄

記者趙容萱／台中20日電
中山附醫周數最小早產女嬰挺過生命關口。(圖：中山附醫提供)
中山附醫周數最小早產女嬰挺過生命關口。(圖：中山附醫提供)

中山醫學大學附設醫院去年10月接生僅21周又5天的早產女嬰，出生時僅370公克，相當一瓶鋁罐飲料重，但新生兒科主任王杏安說，女嬰出生哭聲宏亮，展現堅強求生意志，醫療團隊破例插管搶救，今年5月脫離供氧可自主呼吸，目前體重已6.3公斤，身體狀況相當於5個月大嬰兒，勇敢挺過生命關卡。

王杏安說，22周以下早產兒因育後不佳，存活率只有1%，一般不特別急救；全球紀錄最小早產兒出生體重為212克，但周數為23周，但該女嬰出生僅21周又5天，堪稱超越全球紀錄最小早產兒。

她說，過去幾乎無21周早產兒存活案例，任務艱鉅，但女嬰求生意志讓醫療團隊想辦法克服難題。在照護6個月裡，女嬰肺部發育不成熟，嚴重的呼吸窘迫症候群，歷經傳統呼吸器、高頻震盪呼吸器等的治療；皮膚不成熟，包裹在無菌的聚乙烯袋，住在溫暖且濕度極高的保溫箱中，藉以模擬在子宮發育的環境，減少體液散失。

女嬰還經歷動脈導管栓塞術，壞死性腸炎併發腸穿孔及腹膜炎的引流手術，早產兒視網膜病變的雷射和眼球內注射手術；今年4月在矯正年齡近2個月時，體重成長到4600克，她戴著鼻導管氧氣搭配藥物控制順利回家照護；今年5月底矯正年齡3個半月時脫離氧氣，如今矯正年齡5個月，體重6.3公斤，和足月兒一樣正常。

中山附醫周數最小早產女嬰如今矯正年齡5個月，體重6.3公斤，和足月兒一樣正常。(...
中山附醫周數最小早產女嬰如今矯正年齡5個月，體重6.3公斤，和足月兒一樣正常。(圖：中山附醫提供)

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