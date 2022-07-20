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化學奧林匹亞競賽 台灣摘4金 重登國際第一

記者趙宥寧／台北20日電
台灣參加國際化學奧林匹亞競賽摘下4金，國際排名第1名。參賽學生劉耀璘（左起）、陳品羲、趙訢閎、陳楷鈞。(圖：教育部提供)
台灣參加國際化學奧林匹亞競賽摘下4金，國際排名第1名。參賽學生劉耀璘（左起）、陳品羲、趙訢閎、陳楷鈞。(圖：教育部提供)

台灣參加國際化學奧林匹亞競賽傳來捷報，在全球84個參賽隊伍、326名參賽學生中，摘下4面金牌，國際排名第1。金牌獲獎者分別為建國中學學生陳品羲、台中一中陳楷鈞、竹科實中趙訢閎，以及嘉義高中劉耀璘，這也是台灣暌違5年再度拿到國際第1。

今年由台師大化學系教授李位仁擔任代表團領隊、呂家榮擔任副領隊，並由中央研究院化學所研究員尤嘯華、台大化學系教授金必耀、王宗興、台師大化學系教授林震煌、吳學亮、李祐慈，以及中山女高教師曹雅萍協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

陳楷鈞是科學班學生，國二那年他偶然在圖書館翻到化學書籍，從此開啟化學學習之路，他把圖書館書架上的書籍全部讀完，靠自學學來許多化學知識，但之前在各種嚴酷的考試挑戰下卻是破綻百出，最後複選失利後，決定回歸基礎、穩扎穩打，今年總算不枉努力。

劉耀璘閱讀許多化學書籍後，暗自立下成為化奧國手的目標。高一進入冬令營，儘管結果不理想，高二仍將重心放在化奧，一路進入12人決選，並當上國手，這段獨特的經歷，是他高中生活最難忘的回憶。

趙訢閎也是科學班學生，兒時比起閱讀書籍，他更喜歡動手操作、走進大自然。升上國中後更被化學科「親自動手做」所吸引，高一參加學長舉辦的化學競賽討論會，萌生參加化奧的想法，起初雖不是很順利，但感謝自己堅持到底。

另一位科學班學生陳品羲，高一時入選冬令營，卻因實力不足、考試失常只得到二等獎，高二入選國手選拔營，又以些微差距與國手擦身而過，一度想放棄。回想過往努力，他認為，貿然放棄會非常可惜，高三時捲土重來，終於成功攻下一面金牌。

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