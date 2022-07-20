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日缺百萬顆 蛋價今起再漲2元 估8月供需平衡

記者彭宣雅／台北20日電
缺蛋大事記 農委會預測屢失準 製表／彭宣雅
缺蛋大事記 農委會預測屢失準 製表／彭宣雅

蛋荒再起，蛋價又漲！因飼料價漲和蛋雞強制換羽等供給減少因素，加上疫情趨緩不少餐廳、國旅餐飲需求大增，國內雞蛋因而再傳日缺百萬顆，台北市蛋商公會昨表示，今起雞蛋產地價、批發價全都再漲2元(台幣，以下同)。這也是去年底蛋荒發生以來第4度調高蛋價，預料將再帶動末端市場零售價攀升。

農委會畜牧處副處長江文全強調，不是缺蛋，是需求暢旺，且蛋雞飼料成本高漲，價格就反映了，估8月雞蛋供需會趨近平衡。

對照蛋荒之前的產地價僅34.5元，隨後歷經2月14日、3月18日、4月20日和這次7月20日各漲2元後，等於短短5個月產地價已漲2成3。

消費者實際在市場購買雞蛋的零售價恐漲更多。就以最新6月消費者物價指數為例，蛋類價格就上漲2成9。

台北市蛋商公會理事長高傳謨直說「缺蛋缺很大」，因飼料價高漲，蛋雞老雞多、強制換羽也多，目前約有100萬隻蛋雞陸續強制換羽中，因此雞蛋供應量不足。

高傳謨進一步解釋，原本寒暑假因學校午餐未供應，雞蛋消費力較弱，雞農都會趁此時強制換羽，但是今年因春節前開始缺蛋，因應市場需求，當時有一批原應淘汰的年長母雞持續產蛋供應，該換羽時沒換，但老雞後期產蛋率下降，如今夏季不換羽已不行，以致產量急遽下滑，偏偏暑假餐廳、旅遊需求增加，因此出現供需失衡。

由於蛋雞換羽會減少攝食，在飼料價高漲之時，也能替蛋農減少飼料成本。

根據養雞協會的統計，高傳謨推估目前一天至少缺百萬顆蛋，但實際缺蛋數量無法預估。他說，北部因銷售淡季，消費者感受較不明顯，但像宜蘭、花蓮、台東、高屏等地因暑假國旅爆發，餐廳都復業，雞蛋需求大增，昨天才有花蓮蛋商來電調蛋。他認為，目前缺蛋嚴重程度恐和春節前後不相上下。

中華民國養雞協會理事長陳國村說，夏天天熱產蛋率低，原本就是雞農會進行蛋雞換羽的時節，估計最快8月中可陸續投入生產。

雞蛋 中華民國 疫情

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