中油弊案滾雪球 前勞工董事遭羈押

中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，有羈押的必要，向地院聲請羈押獲准。(本報資料照片)

台灣中油煉製事業部今年初爆發前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標收取回扣，檢廉調發現內部貪腐結構複雜，二波起訴涉弊中油人員、廠商共26人，但風暴 仍未止歇，日前又查出中油前勞工 董事陳枝章也疑涉貪，橋頭地檢署訊後認為陳涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

據調查，66歲陳枝章去年退休，任職勞工董事期間，掌握部分人事升遷權利，與徐漢關係要好，過去徐接任中油煉製事業部執行長典禮時，陳致詞力挺。

陳在董事會有投票權，職務上也會引介廠商承攬標案，疑似任職期間透過某些經手標案，從中牟利收取賄款。

檢調今年6月22日傳喚陳枝章，他否認犯行，但檢方認為他涉案情節重大，有串、滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見，法院裁准。

台灣石油 工會表示，陳枝章擔任勞工董事6年期間，負責盡職，做人親切。羈押消息傳出後，引起中油內部人員議論，認為與徐漢涉貪有關；對此檢方僅表示，陳枝章目前在押，案件持續偵辦，細節不便透露。

徐漢今年初遭檢廉搜索，辦公室搜出2710萬元現金，他始終否認犯行，今年5月被依違背職務收賄、洗錢、財產來源不明等三大罪名起訴，檢方建請法院從重量刑，目前仍在押；檢方另於6月28日依貪汙罪起訴中油黎姓課長、袁姓領班及3名廠商。中油貪汙風暴隨陳枝章被羈押再度擴大。