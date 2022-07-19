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陸生斷鏈 陸聯會：水龍頭不打開 水會慢慢流光

記者趙宥寧／台北19日電
中國大陸暫停陸籍畢業生來台升學，陸生碩博士人數銳減，招生缺額持續擴大。(本報資料照片)
中國大陸暫停陸籍畢業生來台升學，陸生碩博士人數銳減，招生缺額持續擴大。(本報資料照片)

疫情與政治影響，中國大陸教育部前年暫停陸籍畢業生赴台升學，僅開放陸籍在台生繼續升讀，111學年度陸生碩博班昨放榜，僅錄取465人，招生率3成1創新低，缺額逾千。最後一批在台學士陸生約800名，暑假過後升上大四，明年畢業後即「清零」。陸生聯招會表示，未來若陸生不再來台升學，陸生恐成絕響。

陸生聯招會總幹事、南台科大副校長林志鴻表示，「（陸方）水龍頭的開關不打開」，現階段也只能努力看看，若兩岸關係未改善，「水一定會慢慢流光」。私校退休校長感歎，台灣受少子化衝擊，對外又招不到陸生，雙重夾擊已成高教隱憂。

中國大陸2020年4月以疫情因素，暫停陸籍新生來台。根據教育部統計，當年陸籍在台就讀學士班人數直接腰斬，從4728人銳減為2837人，明年僅剩約800名學士班學生，與馬政府時代、2016年6900人高峰，相差甚多。

陸籍碩博班人數2019年達高峰，碩士班2419人、博士班1206人，隔年陸方宣布僅同意陸籍在台生繼續升學，學士班新生逐年斷鏈。陸生碩博士班昨放榜，45校錄取465名陸生，較去年少241名，不分公私校，招生缺額持續擴大。

靜宜大學監察人陳振貴表示，陸生在馬政府時代達高峰，若當年榮景能延續至今日，勢必能大幅降低國內少子化衝擊。但政黨輪替後，兩岸關係急速冷凍，現在不能「西向」，只能向「新南向」或對國際生招手，在學生經濟條件、疫情雙重影響下，也讓大學生存雪上加霜。

陸生在台不能打工、不能參與研究計畫，也成阻力。就讀台大碩二的陸生說，在台灣讀了6年書，一切只能靠家裡，碩士畢業後考慮轉往國外升讀博班，「不可能30歲還在啃老」。

今年考上政大博士班的陸生則表示，台灣學術氛圍不錯，有很多熟悉的老師，在感情與學術研究考量下，選擇在台續讀碩博班。

教育部說，將持續協同陸委會及海基會等相關部會與陸方溝通，歡迎陸生來台就學。

教育部 升學 疫情

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