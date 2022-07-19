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雲林爆虐童 菸燙3歲兒 單親媽、同居人收押

記者蔡維斌／雲林19日電
雲林麥寮柯女和許男涉虐童被拘到案，訊後聲押獲准。(記者蔡維斌／攝影)
雲林麥寮柯女和許男涉虐童被拘到案，訊後聲押獲准。(記者蔡維斌／攝影)

柯姓女子帶3歲兒子和許姓男子同居，兩人涉嫌共同施虐，用菸蒂灼燙男童，又咬又打，造成男童遍體鱗傷，出現眼結膜出血；直到外婆發現他傷痕累累，走路軟腳、反應遲鈍，帶去就醫才被發現遭虐；雲林地檢署拘提柯女和許男，昨天依違反兒少法等罪聲請羈押獲准。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，26歲柯姓女子是單親媽媽，養育3歲兒子，最近與31歲許姓男子交往，今年5月間，她帶著兒子到雲林縣麥寮鄉與許男同居，租住在汽車賓館內。

兩人涉嫌不顧男童年幼，多次以菸蒂灼燙男童，還口咬男童臉頰、捏掐皮肉，造成男童身體多處燒傷、瘀傷，甚至出現眼結膜出血。

檢警查出，男童隨母親和許男同住約兩個月，因不斷受虐，造成走路軟腳、無力翻身、活動力下降、反應遲鈍，整個人病懨懨，明顯身心受創。

許男因工作不穩定，後來無力負擔房租，柯女本月11日帶兒子回屏東縣車城鄉娘家，男童外婆見小孫子竟傷痕累累、反應異常，急忙帶往高雄市醫院治療；醫院診斷發現男童受虐，通報高雄市社會局轉雲林縣政府社會處。

雲林地檢署獲報啟動「婦幼保護聯繫平台」，本月15日指揮雲林和高雄警方拘提柯女和許男到案。兩人偵訊時否認施虐，辯稱是男童調皮好動自己摔傷及玩菸蒂燙傷。

但男童身上許多傷痕非摔傷可以造成，2人無法自圓其說，檢方認為施虐涉嫌重大，昨天依違反兒童及少年福利與權益保障法、成年人傷害兒童等罪，且有串證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押2人，法院裁准。男童交由雲林社會處安置治療。

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