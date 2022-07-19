陸生等5類境外非學位生擬開放 私校怕又是空歡喜一場

台灣正研議開放研習華語2個月以下華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、大陸研修生等5類境外非學位生。(本報資料照片)

全球疫情 趨緩，教育部 日前宣布將開放外國交換學生與研習華語2個月以上的外籍生、港澳生赴台，昨晚更加碼宣布，正研議開放赴台研習華語2個月以下華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、大陸研修生等5類境外非學位生赴台。不少私校欣喜，但若陸方不肯放行，學校怕空歡喜一場。

台灣已開放學位陸生返台完成學業，但陸籍公費交換生、自費研修生仍來不了，基於平等原則，一度衝擊台灣學生赴陸交換計畫，更讓私校每年短收千萬收入。

教育部昨召開大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎境外生專案入境說明會，與會人士透露，教育部表示下一波可能開放大陸交換生赴台讀書，教育部昨晚也證實「研議中」，在防疫 優先前提下，讓各類型境外非學位生就學。

世新大學副校長李功勤表示樂觀其成，近來不少姊妹校詢問，台灣何時才開放陸籍交換生、研修生赴台求學，大家都很期待。

不具名私立大學主管表示，台灣禁止大陸交換生、研修生赴台兩年多，在當前政治局勢下，陸方願不願意放行仍是未知數，怕又是空歡喜一場。不過也許陸方會「局部放行」，大陸強調閩台交流，加上福建非屬教育重鎮，學生也渴望出國讀書。

靜宜大學監察人陳振貴持保守態度，指出因研修生基於九二共識來台交流，蔡政府上任後，九二共識平等互惠原則被打破，即便開放大陸研修生赴台，陸生也不一定來，不如把新南向做好。

北部一位私立大學行政高層說，陸生不來影響最大是私校，自費研修生每年短收千萬元收入，苦不堪言。