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妻送走珍藏公仔哥吉拉 夫暴走離家 釀婚姻危機

記者王昭月／高雄19日電
哥吉拉公仔。（圖：威秀影城提供）
哥吉拉公仔。（圖：威秀影城提供）

近日1名女網友私將丈夫珍藏的哥吉拉(Godzilla)模型送給親戚孩子，氣得丈夫離家出走還鬧離婚，她急上網發文求助，哀怨「該怎麼讓他別像個小男孩一樣」，事後也把「哥吉拉」要回，但先生還是不回家，身心科醫師林奕萱認為，妻子不尊重在先，還上網公審，是欺侮「被害人」，讓人看了超級生氣！　

女網友因為娘家小孩看上丈夫珍藏的「哥吉拉」，私送做伴手禮，沒想到丈夫氣得離家出走，甚至提離婚！她PO文說，原想事後可買還給老公，所以事先有拍照，但老公出差返家發現「哥吉拉」少一隻情緒失控，她坦承送人且承諾買回一模一樣的模型，老公乃暴怒甩門離去，甚至提離婚，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀」。

這篇文章披露後引發網友熱議，有人指「哥吉拉很貴的好嗎」、「其實跟價格無關，有些收藏是無價是心血耶」。也有人直言，「不尊重人在先，後面說再多都只是狡辯」，「先生氣到離婚，大家也不會太驚訝」。事件鬧大後，原PO再發文指哥吉拉模型已經回家了，老公還是沒回家，只想一切快落幕。

「欺負別人的上網公審被欺負的人，看了超級生氣」，高雄阮綜合醫院身心科醫師林奕萱說，原PO不尊重先生在前，還指公仔送出前先拍照，事後想買還一隻一模一樣的，心態上是想以貍貓換太子手法掩蓋此事，其實做了最壞的示範給孩子看。

她說，蒐集公仔對先生而言有特別的意義在，不是買隻一模一樣的就可取代的，太太侵犯先生的界線，還反過來氣先生孩子氣，質疑愛公仔的人是長不大的人格特質，更是汙名化，「收集公仔怎麼了嗎？收藏物品的嗜好是不分年齡的，集公仔如果很孩子氣，市場就不會發展得那麼成熟，「這名太太若覺得收集公仔很幼稚，那早一點離婚也是好的」。

林奕萱指愈親密的人愈要尊重，這起案例看似小事，但見微知著，她門診有很多個案，都用既有立場要求別人，最後吵得不可開交來看醫師，家庭衝突歸根結柢出在「尊重」兩個子。

她說，原PO在整起事件中自覺委屈，卻發文公審先生孩子氣，人格上疑缺陷，一昧檢討「被害者」，設想先生若也私將太太喜愛的首飾或衣物送人，太太會開心同意嗎？「夫妻間若沒辦法尊重，離婚也是早晚的事」。

林奕萱說，網路另有一例正面示範，一名太太婚前就知道先生很喜歡模型，婚後知道不可能扭轉先生喜好，於是也加入蒐集，試著從中了解另一半的興趣，結果夫妻間話題變多，關係更好。不只伴侶，親子間也一樣要相互尊重，「不懂尊重和理解別人，是衝突的來源」。

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