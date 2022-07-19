4大因素讓物價難降 台灣通膨率預估破3%

苦等客人上門 面對物價上漲，小吃攤價格不得不跟著漲，然而過門不入的客人，讓老闆望穿秋水。(記者陳正興／攝影)

中研院經濟研究所昨天公布2022年最新經濟成長率預測總展望，受到俄烏戰爭、美國通膨失控影響，加上疫情 紛擾，衝擊民間消費表現，將今年經濟成長率預測從去年底預估的3.85%，下修至3.52%；至於消費者物價指數(CPI)年增率，則從2.04%，一口氣大調至3.16%，調幅之大令人咋舌。

中研院經濟所預估今年的CPI年增率「破三」，高於主計總處5月預估的2.76%、中央銀行6月預估的2.83%。

對於大幅上調今年的CPI預測值，中研院經濟研究所兼任研究員周雨田表示，過去確實沒有上修這麼多的經驗，但若看主計總處、央行過去預測，也是從去年一路上修，顯示此次通膨實在太過劇烈，也凸顯去年美國對於通膨確實有嚴重誤判，加上疫情及俄烏戰爭又讓通膨雪上加霜。

周雨田指出，全球因戰爭、天候等供給面問題推升台灣輸入性通膨，而生產者面臨原物料上漲、電價調升等成本攀升，拉抬終端商品價格機率大增，預估全年CPI與躉售物價指數(WPI)成長率，將從去年12月預測的2.04%、4.04，分別上調至3.16%與11.31。

周雨田說，今年有4大因素不利物價趨緩，因此全年CPI將持續在3%以上：第1，房價 高漲，雖然房價未列入CPI，但會透過房租及住房成本延遲反映，因此房價高漲對CPI可能產生影響；第2，美國通膨已失控，寬鬆貨幣 政策及景氣過熱，且美國又是全球經濟成長龍頭，台灣物價勢必也會受影響；第3，美國聯準會快速升息下，台美利差擴大使熱錢外流，新台幣持續貶值，也不利控制通膨；第4，俄烏戰爭持續影響，加深通膨憂慮。

經濟成長率方面，中研院指出，台灣進出口與外銷訂單均持續成長，第1季經濟成長率仍達3.14%，但面對後續諸多變數，下半年經濟成長將有壓力，因此將今年經濟成長率下修至3.52%。

展望下半年，周雨田說，美國系統性通膨風險難解，全球疫情反覆、俄烏戰爭等地緣政治風險，牽動能源與原物料供需失衡，供應鏈瓶頸仍在，加上各國緊縮貨幣政策、美國加速升息影響金融市場的震盪，近期國際貨幣基金組織在3周內2度調降美國經濟預測，全球經濟下行風險升高，台灣是小型開放經濟體，也可能連動影響景氣復甦放緩。

中央大學經濟系教授吳大任則表示，下半年不只有全球通膨問題，大陸還有「爛尾樓」影響，以及封控衝擊內需；此外，歐洲更因為進口能源價格太高，通膨壓力非常大，體質較差的歐元區國家恐出現主權債務危機，不排除再現二○一一年歐債風暴翻版。