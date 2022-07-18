妻外遇臨時工 碩士夫心痛求償165萬僅得15萬

桃園市陳男發現妻子外遇，向小王紀男求償165萬元台幣，但法院因紀從事臨時工、收入不穩，僅判他賠15萬元台幣。示意圖。（Ingimage）

桃園市陳姓男子懷疑張姓妻子外遇，私下蒐證，發現她竟與友人紀姓男子暗通款曲，兩人多次相約摩鐵發生關係，還都不戴套，讓他怒急攻心提告，向紀男求償165萬元（台幣，下同，約5.5萬美元）；桃園地院認定紀男侵害配偶權，但因他從事臨時工、收入不穩定，判賠15萬。可上訴。

陳姓男子控訴，自己與張姓妻子育有2子女，紀男明知兩人並未離婚，去年3月23日卻開車載妻子上旅館 休息，食髓知味後更在4月11日帶妻子南下高雄尋歡；5月15日晚上第三度載她到桃園一家旅館，當晚發生關係後，隔天又再邀妻子前去，前後發生無套性行為至少5次。

陳男控，自己是透過高鐵票才發現妻子曾去過高雄，查閱旅館住房旅客資料察覺有異，再去看她手機 定位，更發現非首次出軌，令他身心承受莫大痛苦，現在仍須接受身心科療程，依侵害配偶權向紀男求償165萬元精神撫慰金。

由於對方指證歷歷，紀男只好全數坦承，但認為賠償金過高，希望法院駁回告訴。

法院認為，根據陳男所提證據以及紀男坦認，可見他多次與張女發生關係，不但逾越男女一般交往分際，更造成陳男精神上痛苦，侵害配偶權明確。

法院審酌，陳男碩士畢業，現從事電子銷售工作，月薪約6萬元，而紀男則是專科畢業，退伍後從事臨時工，工資按日計算，慰撫金165萬元實屬過高，判紀賠15萬元。全案可上訴。