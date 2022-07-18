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連越南選美皇后也宣傳 非法移工拉親友採農作17人落網

記者石秀華／高雄18日電
在台非法居留的阮姓越南移工，拉同鄉一起在雲林採收農作物打工，移民署專勤隊一舉查獲九名非法移工。（圖：移民署高雄市專勤隊提供）
在台非法居留的阮姓越南移工，拉同鄉一起在雲林採收農作物打工，移民署專勤隊一舉查獲九名非法移工。（圖：移民署高雄市專勤隊提供）

越南籍一名阮姓移工非法在台居留五年，躲雲林從事採收高麗菜等農作物，月薪3萬（台幣，下同，約1000美元），不僅邀約同鄉一起非法打工，曾當選越南選美皇后的在台網紅也拍片宣傳，移民署獲報追查，在雲林查獲七名雇主及七男二女非法移工，並將該名網紅依違反就業服務法移送裁處。

曾在越南榮獲選美皇后的丁姓女子，來台後，成為網紅「珮珮」，拍片宣傳非法採收農作物...
曾在越南榮獲選美皇后的丁姓女子，來台後，成為網紅「珮珮」，拍片宣傳非法採收農作物工作管道。（圖：移民署高雄市專勤隊提供）

移民署高雄市專勤隊調查，36歲的阮姓越南籍移工，五年前從越南來台觀光後逃逸，躲藏在雲林一帶，從事採收高麗菜、玉米、青蔥、施肥及噴灑農藥等勞務。

阮男因月賺3萬元，在台灣非法打工一段時間後，竟開始聯繫在台合法的移工親友，邀約一起非法打工、分擔房租，還擴展版圖到其他縣市工作，組成「非法仲介農工集團」。

由於不少越南非法移工加入阮男打工團的行列，曾在越南榮獲選美皇后的同鄉丁姓女子，來台後，成為網紅「珮珮」，也以時下流行的網路影音平台拍片方式，請台籍非法雇主到場臨演，宣傳非法工作管道。

移民署高市專勤隊人員追查後，今年3月15日和7月11日，分兩梯次前往雲林查緝，共逮捕阮男等2女7男越南籍非法移工，9人分別在台逃亡1至5年的時間，移民署人員並逮捕非法雇用逃逸移工的57歲李姓雇主等7人，其中李男一次雇用4人採收農作物。

阮男聲稱，因在越南當地家境清寒，理解在外打工的辛苦，因此拉在台同鄉非法打工未賺取仲介費用，只是一起分擔房租。

移民署訊後，將阮男等非法移工、雇主及丁女依違反就業服務法移送，並深入追查幕後非法雇主及非法仲介。

曾在越南榮獲選美皇后的丁姓女子，拍片宣傳非法採收農作物工作管道。（圖：移民署高雄...
曾在越南榮獲選美皇后的丁姓女子，拍片宣傳非法採收農作物工作管道。（圖：移民署高雄市專勤隊提供）

越南 移民 就業

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