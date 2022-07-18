南投命案冷血殺手 「正常到不正常」

犯下四死一重傷槍擊案的李鴻淵，15日被逮時，氣焰囂張，不僅面帶微笑，還不斷耍嘴皮子。(本報資料照片)

南投康建生技公司四死一重傷兇手李鴻淵，行刑式槍殺五人，用槍殘酷果決，一度被懷疑是職業殺手；本報系聯合報報導，警方查出李有打獵習慣，可能藉此練槍也練膽量；而李握有三把槍，其中一把疑是早年陸製「黑星」手槍，檢警認為來源至為關鍵，李仍未吐實，近日借提偵訊釐清。

涉及南投四死一重傷槍殺案的凶嫌李鴻淵，被搜出3把手槍與179發子彈，其中一把是陸製「黑星」手槍（左下手指處）。（圖：讀者提供）

李目前收押在南投看守所，每餐飯菜都吃光，情緒平穩，飲食就寢作息正常；在所內服務多年的資深志工相當訝異，不敢相信李身背多條人命還這麼冷靜，與過去接觸過的殺人犯很不一樣。據台北中國時報報導，所方人員直言，李嫌若非經過專業的殺手訓練，就是已評估過所有後果，包括死刑，不然其行為可說「正常到太不正常」。

李除槍彈來源辯稱是在高速公路邊坡拾得，其餘包括槍擊 過程、甚至動機都一五一十清楚交代。據報導，檢警懷疑他有雙重人格，談及賴家、康建公司顯露暴躁，其餘時間都很「憨直」。

李告訴辦案人員，賴家族企業長期壓榨基層員工，自己就是受害者，加上八年前官司，讓他懷恨在心，而賴這幾年都在鄉里塑造大善人形象，更讓他不齒，因此花了很長時間策畫槍擊。五人都是他設定目標，沒人教唆，除賴重傷，算他失手，但也達成目的。報導說，他更狂言，血洗槍擊案報仇，是「做對的事」，聽得辦案人員不寒而慄，也認為僅是他片面之詞，將再釐清。

據聯合報報導，李嫌落網時被搜出三把手槍，二把是改造巴西 金牛座手槍，道上常見，另一把槍柄上有黑色五角星標誌，判斷是20多年前台灣黑幫常用的黑星手槍。黑星手槍搭配滅音器一組，是否凶槍，正由刑事局鑑定中。

李鴻淵連槍殺五人，手法俐落，他非職業殺手，也無特種部隊背景或槍砲彈藥前科，落網時各界驚訝，不敢相信凶嫌背景和動機如此簡單。

據了解，李十五日被捕時氣焰囂張，絲毫沒有悔意，但在警局偵詢時得知「沒悔意被判死」機率高，且可能很快就會執行時，突然像洩了氣的皮球，情緒低落，說出「我怎麼殺這麼多人」等語；移送檢方時一改先前態度，低頭不發一語，甚至眼眶泛紅。警方認為李若真的「怕死」，案情有機會突破。