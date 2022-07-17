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在職碩專班有如大學金庫 在學生逾5萬

記者許維寧／台北17日電
出於加薪、升等、進修等需要，讓碩士在職專班愈來愈夯，截至上學年度，在學人數已超過5萬人。圖為示意圖。（本報資料照片）
出於加薪、升等、進修等需要，讓碩士在職專班愈來愈夯，截至上學年度，在學人數已超過5萬人。圖為示意圖。（本報資料照片）

近年政治人物論文抄襲風波頻傳，部分學者亦呼籲，不同學制應設不同學位授予門檻。碩士在職專班開辦逾20年來被視為大學的小金庫，在學人數至今膨脹逾5.3萬人，也讓在職碩專班被外界戲稱是學位量販店。教授評析，政治人物求學歷充面子、民眾盼靠學位升遷加薪，學校從中收取學雜費，形成盤根錯節的共生結構，特殊背景導致碩士在職專班很難不變質，也讓外界對專班與碩論的價值愈來愈存疑。

教育部於20年前開始推動在職專班，出於加薪、升等需要，加上民眾對高學歷的迷思，在職碩專班從開辦之初的225人，一路逐年攀升膨脹，根據教育部統計，公私立學校在職碩專班107學年（2018年）正式學籍在學生，已達5萬2443人，110學年（2021年）更達5萬3174人。

台師大教授徐國能說，民眾需要學位助職場升遷、政治人物則需要學歷充面子，部分私校則藉此賺錢，學校和特殊身分學生間形成共生結構，也讓在職碩專班課堂「標準」確實有別於一般碩士班，有些專班學生甚至要求老師不要太嚴苛，讓部分老師也不願意上在職專班課程，如此一來結構很難不變質，也導致外界對專班與碩論價值愈來愈存疑。

一名私立大學校長坦言，在職碩專班如EMBA等，學制本身沒有問題，但國內常見的狀況是因專班生組成特殊，多是社會人士，既然本業不在讀書，教授自然對待專班生不若一般生嚴格。

該名校長談到，既然學校要授予學位，對論文、教學品質都應做好基本要求，九成的責任在於指導教授能否把關，否則在職專班的信譽只會更不值錢。

私校工會理事長尤榮輝則說，在職人士願花時間進修本來是好事，如今碰到政治人物後便走調，在職碩專班被扭成輕鬆獲取學位的管道，甚至演變成學官互利，實在不是在職專班當初設置的本意。由於大學學術自主無法以法律嚴加約束，但教授放水仍要給予譴責，學校也要約束教授行為，才不會讓專班的性質愈走愈偏。

教育部

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