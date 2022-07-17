四接東移救珊瑚 毀了基隆港?

協和電廠將改為天然氣發電，台電為此一再更改填海造陸興建天然氣接收站的地點，繼珊瑚保育爭議之後，又引發航港界對基隆港營運危機的擔憂。（本報資料照片）

台電要在基隆協和電廠外填海造陸，興建第四座天然氣 接收站，環評屢被打回票，台電在7日的環評審查會提出東移400公尺新方案，把填海造陸從東海堤外轉到堤內，珍貴珊瑚是得救了，但港池內要填土14.5公頃，響起基隆港航運的安全警報，船務代理業者大罵「基隆港要滅港了」，將來除有塞港危機，鄰近港區、住家等也有潛在安全風險。

據了解，環評大會當天，有委員擔心填海東移會影響基隆港航運安全，但交通部及基隆港務分公司皆不表意見。航港人員說，已被行政院高層下封口令，認為填海東移方案根本是「橫柴入灶」，是為發電不顧一切的毀港計畫。

台灣港務公司副總、基隆港分公司總經理高傳凱表示，會留意該建設對港區的影響，港公司要求建設進駐後，不能影響船舶操行安全、水域的穩定度等。

護海公投 發起人之一的基隆市議員陳薇仲指出，台電東移四接的位置，等於更換填海造陸的地方，依環評法應重做範疇界定。但經濟部次長兼台電代理董事長曾文生日前坦言此案有時程的壓力，新案地點的珊瑚覆蓋率低，才改到這裡，希望大家給能源轉型一條後路。

台電要在協和電廠改建兩部燃氣機組，須有LNG（液化天然氣）卸收站，站點版本改了三次，規模也從電廠外海填海造地29.25公頃，一路減為東移到基隆港池內的14.5公頃，正是船舶進入的港嘴處。

陳薇仲指出，LNG船進出的安全距離要求非常嚴格，一旦進港，周邊一定範圍須淨空，國際商船就要停在很遠的地方等，這對船家很耗成本，將來填土還會占用基隆港航道，就成了國際港口貨櫃船塞港的翻版，航運界無法忍受。

航港人士指出，LNG船不只會嚇跑郵輪 ，港裡有商船、軍艦、漁船，都會受制於LNG船，萬一發生爆炸事故，因為靠港區和住宅區很近，氣霧會像蕈狀雲，若東北季風助勢，LNG氣霧被點燃爆炸，基隆人往哪裡逃？。

不具名的航港人員表示，若LNG船在港嘴故障，或卸收天然氣時有漏氣要疏散，基隆港就無法運作，問題很多。