4死槍擊案 家屬疑牽涉牛樟芝利益

犯下南投康建生技公司四死一重傷的兇手李鴻淵，被警方抄出持有大批槍彈，康建創辦人賴敏男家屬表示，兇手就是針對賴敏男，其他四人無辜喪命，「嚴重懷疑是牛樟芝利益糾葛，供應槍枝給賴敏男有仇的李鴻淵開槍行凶」，要求檢警追查背後龐大利益集團。

至於槍彈來源，李鴻淵在偵查過程中堅不透露，亂扯是「撿到的」，警方設法攻破心防，但李男脫口說出，「不能講，這樣會害死朋友」，懷疑幕後有藏鏡人供應。

死者賴鋕卿（賴敏男胞弟）家屬16日下午到命案現場招魂，擲筊了15次才擲出「聖杯」完成招魂，更讓家屬難過悲痛，希望社會大眾支持，兇手不該有律師辯護。

李鴻淵落網後，強調只是為了報仇殺人，讓家屬相當氣憤，懷疑被害人當年只是為刑案作證，又不是死仇，為何要以殘酷方式槍決殺人。

李鴻淵逃亡時，透過黃姓男子和養生館賴姓經理分別拿錢資助、藏匿，讓外界質疑是否共謀犯案。

據了解，黃男是李鴻淵前雇主，李男告訴他「我要跑路了」，黃男以為李男日子難過，所以拿3萬元台幣資助(約1000美元)，還載送李男一段路，差點為此吃上官司。

賴姓經理涉藏匿嫌犯，企圖誤導警方追查，幸好專案小組根據監控，研判李鴻淵仍躲藏在養生館內，最後在閣樓夾層逮捕李男。

李鴻淵案發後將槍彈裝在黑色背包，警方認為，李男平時將槍彈藏在其他地點，在南投市工廠上班的李妻，生活交往正常，初步排除知情或涉案。

此外，賴敏男尚未脫險，警方仍在醫院重兵部署維安。主刀的台中榮總神外醫師黃愉芬說，賴男頭部槍傷等同嚴重腦震盪、合併腦出血，加上年長，會影響語言、右側肢體活動、失憶等後遺症。