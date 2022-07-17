我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

4死槍擊案 家屬疑牽涉牛樟芝利益

台灣新聞組／南投17日電

犯下南投康建生技公司四死一重傷的兇手李鴻淵，被警方抄出持有大批槍彈，康建創辦人賴敏男家屬表示，兇手就是針對賴敏男，其他四人無辜喪命，「嚴重懷疑是牛樟芝利益糾葛，供應槍枝給賴敏男有仇的李鴻淵開槍行凶」，要求檢警追查背後龐大利益集團。

至於槍彈來源，李鴻淵在偵查過程中堅不透露，亂扯是「撿到的」，警方設法攻破心防，但李男脫口說出，「不能講，這樣會害死朋友」，懷疑幕後有藏鏡人供應。

死者賴鋕卿（賴敏男胞弟）家屬16日下午到命案現場招魂，擲筊了15次才擲出「聖杯」完成招魂，更讓家屬難過悲痛，希望社會大眾支持，兇手不該有律師辯護。

李鴻淵落網後，強調只是為了報仇殺人，讓家屬相當氣憤，懷疑被害人當年只是為刑案作證，又不是死仇，為何要以殘酷方式槍決殺人。

李鴻淵逃亡時，透過黃姓男子和養生館賴姓經理分別拿錢資助、藏匿，讓外界質疑是否共謀犯案。

據了解，黃男是李鴻淵前雇主，李男告訴他「我要跑路了」，黃男以為李男日子難過，所以拿3萬元台幣資助(約1000美元)，還載送李男一段路，差點為此吃上官司。

賴姓經理涉藏匿嫌犯，企圖誤導警方追查，幸好專案小組根據監控，研判李鴻淵仍躲藏在養生館內，最後在閣樓夾層逮捕李男。

李鴻淵案發後將槍彈裝在黑色背包，警方認為，李男平時將槍彈藏在其他地點，在南投市工廠上班的李妻，生活交往正常，初步排除知情或涉案。

此外，賴敏男尚未脫險，警方仍在醫院重兵部署維安。主刀的台中榮總神外醫師黃愉芬說，賴男頭部槍傷等同嚴重腦震盪、合併腦出血，加上年長，會影響語言、右側肢體活動、失憶等後遺症。

上一則

黑白集／警政忙權鬥 槍枝正蔓延

下一則

新聞眼／能源政策錯誤 郵輪母港恐淪笑話

延伸閱讀

佛州帕克蘭高中血案開審 槍手釀17死17傷 該死嗎？

佛州帕克蘭高中血案開審 槍手釀17死17傷 該死嗎？
台4死槍案 21小時破案 前員工仇殺 警追有無共犯

台4死槍案 21小時破案 前員工仇殺 警追有無共犯
新聞眼／3天1槍響 警力重點卻抓假訊息

新聞眼／3天1槍響 警力重點卻抓假訊息
槍擊牛樟芝之父手法「職業級」 離職員工涉重嫌

槍擊牛樟芝之父手法「職業級」 離職員工涉重嫌

熱門新聞

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了