淨零轉型 馬英九：不能死守非核家園

前總統馬英九表示，民進黨政府能源政策錯誤，無法解決台灣缺電問題。(記者程遠述／攝影)

蔡政府能源政策再掀攻防，前總統馬英九 基金會昨舉辦「淨零排放與能源政策」民間能源會議，馬英九表示，民進黨 政府能源政策錯誤，無法解決台灣缺電問題，蔡英文總統的綠能 發電承諾跳票，2050無法達成淨零排碳。民進黨則批馬英九的能源政策，如同九二共識一樣貧瘠，只剩「重啟核四」可講，強調人民公投已給出答案。

馬英九指出，核能已被歐盟承認是是綠能，世界各國都繼續發展核電，台灣不能再死守在非核家園的落伍觀念中，政府進行能源轉型，6年來台灣發生5次大停電，證明民進黨政府能源政策錯誤，根本無法解決台灣缺電問題。

歐盟正式確認核能是綠能，多個國際組織近日都強調核能在淨零排放目標的重要性。馬英九指出，反觀行政院今年3月提出「台灣2050淨零排放路徑」，仍將核能排除在外，引起各界專家質疑；最不可思議的是，蔡政府耗費新台幣上兆元發展綠能，目的是取代同是綠能的核電而非火力發電，「這就是我國當前能源政策最荒謬的笑話」。

民進黨發言人謝子涵說，淨零轉型的趨勢下，綠電已經變成加入國際供應鏈的必要條件，企業的需求早就從「用電無虞」轉變成「用綠電無虞」，國民黨卻看不見這個趨勢，只單壓核四重啟的錯誤能源政策，忽略國際淨零趨勢以及綠電供應鏈的發展，若按照國民黨的能源政策，請問台積電現在要到哪邊去找綠電？

經濟部則說明，歐盟雖將核能納入永續分類標準，前提條件包括需於2050年前找到高階核廢最終處置設施等，正觸及台灣社會對核廢處理尚無共識的核心問題。