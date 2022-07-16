遠雄人壽推出手語翻譯視訊服務 實踐公平待客

遠雄人壽推出手語翻譯視訊服務，協助聽語障客戶順暢溝通。（遠雄人壽/提供）

遠雄人壽表示，該公司持續提升身心障礙族群服務品質，實踐公平待客，與LOY手語視訊翻譯平台合作，運用平台即時媒合手語翻譯員服務，協助聽語障客戶臨櫃業務溝通更為順暢，致力為聽語障客戶創造無差別的友善金融環境。

LOY手語視訊翻譯平台是由一群聽覺障礙者所催生，他們深知聽語障者在生活中所遇到各種資訊可及與溝通互動的困境，打造即時翻譯平台，期待成為聽語障族群的最佳後盾，遠雄人壽認同其理念，即日起於台北、台中、高雄客戶服務中心導入手語翻譯視訊服務。

聽語障客戶可透過家人或業務員事前撥打080客服專線或至官網留言預約，選擇預計臨櫃辦理業務的時間，遠雄人壽將安排專業手語翻譯員透過線上平台協助進行手語翻譯，無論辦理契約變更、保單貸款 、保費 繳納、保單諮詢、理賠申請、商品諮詢等各項業務時，都能透過手語翻譯員居中協助擔任溝通橋樑，讓雙方溝通更加順暢無礙。

遠雄人壽全面遵守及落實金融服務業公平待客原則，提供客戶滿意貼心的優質服務，包括規劃無障礙設施環境，讓客戶洽公空間更便利安全；另設置友善服務櫃台，針對樂齡者或視力有障礙者，可能因視力因素在填寫契約變更文件時較有困難，備有字體放大版之契約變更書及填寫範例以及大字版文件，協助進行業務申辦，另外還有客服回電預約、臨櫃服務預約、線上留言板等服務，期待滿足每位客戶需求。

因應線上服務需求日增，為滿足身心障礙人士網路瀏覽使用，遠雄人壽官網設有金融友善服務無障礙網頁專區，協助對滑鼠操作有障礙之不同能力人士，可透過輔助設備快速瀏覽資訊，該專區更獲國家最高「無障礙網頁AAA標章」檢測 等級，遠雄人壽致力確保所有客戶充分享有基本權利、平等及合理便利的服務，積極實踐公平待客，始終不遺餘力。