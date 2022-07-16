我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

驚傳炸彈威脅 舊金山機場人員疏散1人被扣押

紐約法醫：川普前妻伊凡娜死於意外鈍性創傷

遠雄人壽推出手語翻譯視訊服務 實踐公平待客

記者陳怡慈/即時報導
遠雄人壽推出手語翻譯視訊服務，協助聽語障客戶順暢溝通。（遠雄人壽/提供）
遠雄人壽推出手語翻譯視訊服務，協助聽語障客戶順暢溝通。（遠雄人壽/提供）

遠雄人壽表示，該公司持續提升身心障礙族群服務品質，實踐公平待客，與LOY手語視訊翻譯平台合作，運用平台即時媒合手語翻譯員服務，協助聽語障客戶臨櫃業務溝通更為順暢，致力為聽語障客戶創造無差別的友善金融環境。

LOY手語視訊翻譯平台是由一群聽覺障礙者所催生，他們深知聽語障者在生活中所遇到各種資訊可及與溝通互動的困境，打造即時翻譯平台，期待成為聽語障族群的最佳後盾，遠雄人壽認同其理念，即日起於台北、台中、高雄客戶服務中心導入手語翻譯視訊服務。

聽語障客戶可透過家人或業務員事前撥打080客服專線或至官網留言預約，選擇預計臨櫃辦理業務的時間，遠雄人壽將安排專業手語翻譯員透過線上平台協助進行手語翻譯，無論辦理契約變更、保單貸款保費繳納、保單諮詢、理賠申請、商品諮詢等各項業務時，都能透過手語翻譯員居中協助擔任溝通橋樑，讓雙方溝通更加順暢無礙。

遠雄人壽全面遵守及落實金融服務業公平待客原則，提供客戶滿意貼心的優質服務，包括規劃無障礙設施環境，讓客戶洽公空間更便利安全；另設置友善服務櫃台，針對樂齡者或視力有障礙者，可能因視力因素在填寫契約變更文件時較有困難，備有字體放大版之契約變更書及填寫範例以及大字版文件，協助進行業務申辦，另外還有客服回電預約、臨櫃服務預約、線上留言板等服務，期待滿足每位客戶需求。

因應線上服務需求日增，為滿足身心障礙人士網路瀏覽使用，遠雄人壽官網設有金融友善服務無障礙網頁專區，協助對滑鼠操作有障礙之不同能力人士，可透過輔助設備快速瀏覽資訊，該專區更獲國家最高「無障礙網頁AAA標章」檢測等級，遠雄人壽致力確保所有客戶充分享有基本權利、平等及合理便利的服務，積極實踐公平待客，始終不遺餘力。

保費 檢測 貸款

上一則

國務費陳水扁免訴 吳淑珍洗錢判2年 藍：變相類特赦

延伸閱讀

菠菜所含葉黃素比胡蘿蔔高 營養師教你護眼飲食

菠菜所含葉黃素比胡蘿蔔高 營養師教你護眼飲食
盲人二胡演奏家楊恩華 首登華府舞台

盲人二胡演奏家楊恩華 首登華府舞台
愛心眼科物理治療中心解決兒童和青少年的假性近視

愛心眼科物理治療中心解決兒童和青少年的假性近視
醫藥／單眼視力突模糊 恐是中風警訊

醫藥／單眼視力突模糊 恐是中風警訊

熱門新聞

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

2022-07-11 11:22

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點