新聞眼／3天1槍響 警力重點卻抓假訊息

犯下四死一傷的凶嫌李鴻淵攜帶的槍械火力強大，警方攻堅後起出三把槍、179發子彈，還有滅音器，宛如隨身火藥庫。（圖：讀者提供）

南投康建生技公司發生行刑式槍決命案，兇嫌輕易擁有槍彈的情況更讓百姓瞠目結舌，執政黨立委何志偉揭示台灣去年就發生上百件槍擊 案，平均「 3.65天一槍響」，創六年新高，要求政府正視槍枝氾濫，但行政院長蘇貞昌、內政部 長徐國勇都稱台灣治安平穩，高官與市井小民宛如活在平行時空。

單單過去一個月內，就發生林口KTV黑道砸車連開五槍、彰化摩鐵雙屍、板橋當鋪討債槍戰、花蓮KTV酒後忘形開槍、新北少年開槍兩店家、彰化小吃鬥毆開槍，件件都有槍聲響起，更遑論14日晚南投康建生技公司槍擊案，造成的四死重案，已造成社會人心惶然，即使如此， 5日1國道又發生開槍案件，槍擊案竟似變成生活日常。

台灣槍枝氾濫問題眾所周知，取得槍枝管道更是多元，立委就提及在臉書社團，有人直接販售具攻擊性可打穿車門的槍械，可見問題相當嚴重。

面對康建案，蘇貞昌回應是台灣治安一向平穩，但兩年前，他還曾因高雄、台南發生鬥毆、槍擊案件，強勢換掉警察 局長；當立委揭示去年台灣槍擊案件創近年新高後，因警界人事布局已順上意，攸關民眾人身安全的治安不再是執政者關心重點，也不影響警察局長下台與否的關鍵，偵辦假訊息成為「信賞必罰」的標準。

政府近年強力打擊假訊息，警界自2019年以社維法大量移送假訊息案，其中「政治謠言案」占大部分，但法院、地檢署裁罰或起訴比率低，浮濫移送引起非議，網路言論難免出現寒蟬效應，深怕被警方約談。

但當街頭、小吃店頻傳槍響，隨機或預謀殺人事件一再發生，隨便任何人似乎都可輕易取得槍、彈，負責治安重責大任的警察，為達到高層要求的績效，卻把大量人力、資源投入抓批評政府的假訊息案，對照槍械氾濫的現在台灣社會，格外諷刺。