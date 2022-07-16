恨房東收較高租金 台男殺無辜二房東無期定讞

施姓男子不滿房東向他收較高租金，記恨5年後擬定「假租屋真殺房東」的計畫，施見帶看房屋者是無辜的二房東卓姓女子，仍持刀砍殺對方致死，最高法院依殺人罪判施男無期徒刑定讞。（本報資料照片）

施姓男子就讀大學時不滿房東 向他收較高租金 ，記恨5年後擬定「假租屋真殺房東」的計畫，施見帶看房屋者是無辜的二房東卓姓女子，仍持刀砍殺對方30刀，導致卓女倒臥樓梯間身亡，最高法院依殺人罪判施男無期徒刑定讞，近日發監。

2012年9月，施男不滿房東向他收取較高的房租，累積不滿情緒，事隔多年仍未釋懷；2017年中旬，施男開始外出注意監視器拍攝範圍，並記下租屋廣告的聯絡電話，計畫換裝、假借他人名義再殺害房東。

2017年8月，施男頭戴假髮、將短刀藏在右腳彈性襪中，騎機車到租屋地點，打公共電話佯稱要租套房，對方請卓女和他碰面、帶看房間，他明知卓女並非預定下手對象，仍趁卓女爬樓梯抵達4樓、轉身欲介紹房間時，拿刀猛刺卓女頭部、胸部等處，導致卓女失血、倒地不起，連淡黃色上衣都被鮮血整件染紅。

施男被捕後，直到檢方偵訊才坦承犯行，但又謊稱「是腦中有個聲音叫我這樣做」，要求精神鑑定。

法院認為施捏造受「聲音」指使，目的在尋求精神鑑定，試圖獲得減刑，精神鑑定認定，施男未受精神障礙、心智缺陷等造成辨識能力降低，審酌施患有亞斯伯格症，殺害素不相識的卓女，犯案手段殘忍，駁回上訴。