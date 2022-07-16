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薛瑞元掌台衛福部 王必勝接疫情指揮中心指揮官

台灣新聞組／台北16日電
衛福部次長薛瑞元正式接任衛福部長。（本報資料照片）
衛福部次長薛瑞元正式接任衛福部長。（本報資料照片）

衛福部長陳時中請辭轉戰台北市長，行政院發言人羅秉成昨宣布，將由衛福部政務次長薛瑞元升任衛福部長，醫福會執行長王必勝接任政務次長，並兼任疫情指揮中心指揮官，下周一生效；疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，則特聘為行政首席防疫顧問。原跟著陳時中請辭的政務次長李麗芬則確定留任。

陳時中表示，「我可以安心離開，進行我下一步該做的工作」。薛瑞元則說，接任部長的心情很平淡、平順，現在國家、上級需要、信任他，就是會把工作做好。至於就任後是否讓健保部分負擔調漲方案優先上路？他表示，一切待上任再說。

不過薛瑞元未兼任指揮官，若與指揮官意見扞格時怎麼辦？薛瑞元說，防疫工作一切以指揮官為主，會從衛福部立場盡力協助。他也強調，跟必勝在防疫上幾乎融為一體，溝通順暢，合作愉快。王必勝則表示，早上才接獲通知，對於接任指揮官，「沒有興奮」，任何職務都全力以赴。

外界認為，由次長接任防疫指揮官，指揮中心未來恐將「降級」。王必勝表示，大家都希望疫情早日趨緩且結束，恢復正常生活，指揮中心及疫情發展期程，也希望一步步，後續政策決定，邊境是否開放，待上任後再報告。

對於指揮官從部長層級變次長，會不會號令不動其他部會？羅秉成說，不至於，指揮官由行政院長指定，等於承院長之令，執行指揮官工作。現階段也沒有調整指揮中心組織架構的規畫。

疫情 防疫 陳時中

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