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數位平台新聞付費 學者籲台灣應速立法 可向澳洲取經

記者馬瑞璿／台北16日電
「推動台灣媒體議價相關立法」線上記者會15日舉行，學者建議行政院務必帶頭盡速推動媒體議價立法相關工作，以他國經驗來看，澳洲模式更適合台灣。（取材自「推動台灣媒體議價相關立法」線上記者會）
「推動台灣媒體議價相關立法」線上記者會15日舉行，學者建議行政院務必帶頭盡速推動媒體議價立法相關工作，以他國經驗來看，澳洲模式更適合台灣。（取材自「推動台灣媒體議價相關立法」線上記者會）

數位時代來臨，民眾習慣透過數位平台線上閱覽新聞，數位平台使用內容卻不付費，造成媒體生態劇變，恐危及公民社會，去年澳洲、法國先後立法要求數位平台使用新聞內容必須付費，台灣卻仍無相應法規，法律學者呼籲，行政院務必領銜帶頭，盡速推動媒體議價立法相關工作，以他國經驗看，澳洲模式更適合台灣。

跨國平台如Google臉書本身不生產新聞，卻大量使用新聞媒體產生的新聞內容，並以創造導流為理由，卻迴避新聞付費，澳洲、歐盟的立法機構都意識到此舉不僅使數位廣告遭壟斷，更摧毀新聞業，紛紛採取相應措施。

有鑑於台灣新聞媒體與平台議價立法工作更顯急迫，政治大學法律系特聘教授王立達、成功大學法律系副教授許曉芬、台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏與台大新聞研究所教授林照真等人，昨以視訊召開「推動台灣媒體議價相關立法」記者會，探討平台議價議題。

許曉芬指出，多數媒體無法拒絕跨國平台的強勢主導，也擔心可能因此影響流量、被競爭對手超越等。即使讓媒體直接和跨國平台協商議價，但若無法律支持，幾乎是不可能的任務。

王立達表示，比較法國、澳洲等經驗，台灣適合採取澳洲模式，其優點有二。第一，澳洲採取強制仲裁的立法精神，媒體和平台自行協商，法律當後盾，澳洲政府至今未指定適用媒體議價法的大型平台，但Google與臉書在法律推促下，每年支付給澳洲媒體授權費總額達兩億澳幣以上。

第二，採取澳洲模式可避開冗長的競爭法調查與訴訟過程。從二○一九年十一月法國媒體向競爭委員會提出檢舉，到今年六月Google與競爭委員會達成和解，過程長達兩年半以上。雙方最終和解承諾中包含交付仲裁，其實也有向澳洲取經效法的意味。

王立達、羅世宏都呼籲，政府應當迅速參考澳洲與法國的寶貴經驗與立法內容，同步制定媒體議價立法，要努力讓數位平台支付新聞授權費用，或是責成數位平台提供更透明與合理的廣告分潤機制，政府應作為媒體要求平台同等對待的法律基礎與強力後盾。

羅世宏也建議，台灣可思考徵收數位廣告稅，美國馬里蘭州今年三月開徵數位廣告稅，或是學習歐洲各國及加拿大模式成立新聞發展基金，提供新聞業經費補助、協助數位轉型，或是開展「新聞消費券」的制度性實驗，鼓勵民眾訂閱或捐款支持本地新聞媒體。

澳洲 Google 臉書

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