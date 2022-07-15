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牛樟芝之父頭中彈 行刑式槍決4死1重傷

台灣新聞組／南投15日電
南投縣草屯鎮14日晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司傳出好幾聲槍響，釀成四死一重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。（記者黃仲裕／攝影）
南投縣草屯鎮14日晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司傳出好幾聲槍響，釀成四死一重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。（記者黃仲裕／攝影）

一名蒙面歹徒14日晚持槍闖入南投康建生物科技公司，先在大門附近的農資室槍殺公司老闆賴敏男胞弟賴誌卿等兩人，再闖入辦公大樓，強押賴敏男父女及張姓女主任到廁所，朝三人頭部開槍；除賴敏男搶救中，其餘四人死亡。歹徒朝被害人頭部「行刑式」開槍，宛如當年桃園縣長劉邦友血案翻版，警方已鎖定特定對象查緝。

死者是賴敏男胞弟賴誌卿（70歲）、擔任公司會計的賴敏男女兒賴彥妤（40歲）、公司劉姓課長（60歲）及張姓女主任（45歲）；賴敏男也是頭部中彈，子彈從其右耳後方射入、卡在顱內，緊急轉往台中榮總漏夜搶救。

警方調查，嫌犯從下午1時許就到現場埋伏，闖入分兩次槍殺5人，犯案時間長達5小時。當晚5時許，一名身高約180公分、身材壯碩的歹徒，毛巾蒙面持槍走進康建生物科技公司。他先走到大門口附近以鐵皮搭建的農資室，先將賴誌卿及劉姓課長雙手反綁，並以手銬控制，隨即朝兩人頭部開槍。

之後，歹徒騎走員工機車，前往位於農資室300公尺外的生技公司辦公大樓，約制在場員工行動，把賴敏男、賴彥妤父女及張姓女主任趕入廁所，朝3人頭部開槍，再從容騎機車逃逸。

由於槍手冷靜、膽大，有員警憂心是「境外殺手」。但專案小組認為不太像，不過絕對「仇恨很深」，已緊急通知航警局及海巡署留意符合特徵男子，慎防潛逃出境。

81歲的賴敏男博士以研發牛樟芝聞名，有「牛樟芝之父」美譽，平時熱心公益，地方人士聽聞後都表示不可思議，咸認賴董不應該有仇人才對。警方初步調查後懷疑，疫情造成原物料塞港，導致這家生技公司出貨有問題，有廠商貨款等財務糾紛而種下殺機。

賴敏男1991年創立康建生物科技，生產號稱具保健功效的菇菌類產品，是台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心，事業拓展到中國大陸及馬來西亞等地，號稱珍貴產品牛樟芝一顆就要十幾萬元。

有「牛樟芝之父」之稱的賴敏男博士父女等五人，14日遭蒙面槍手行刑式槍決，造成四人...
有「牛樟芝之父」之稱的賴敏男博士父女等五人，14日遭蒙面槍手行刑式槍決，造成四人死亡。賴仍搶救中。（本報資料照片）

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