槍擊牛樟芝之父手法「職業級」 離職員工涉重嫌

蒙面槍手14日下午一時就先到現場埋伏，五時左右利用員工下班，趁隙闖入。（記者黑中亮／翻攝）

南投縣草屯鎮康建生技公司14日晚發生行刑式槍決命案，４死1重傷震驚社會。警方根據目擊者和員工描述，懷疑李姓離職員工涉嫌重大，案發後行蹤不明。警方正全力追查兇嫌下落。

命案發生後，警方研判兇手和被害人應有仇殺或財務糾紛，才會冷血以近距離行刑方式接連槍決5名被害人。

警方根據員工和家屬描述，懷疑李姓離職涉嫌重大。8年前他因操作機械紛爭，和洪姓女課長發生爭執，洪女後來在公司外面200公尺路旁，遭蒙面男子持鐵棍暴打重傷，李姓男子被控是兇手，南投地檢署依殺人未遂罪嫌起訴，但法官認為，依李的手機 通聯紀錄，當時他人不在現場，法院最後無罪定讞。

天槍擊 命案發生後，兇嫌身高體型和蒙面等特徵，都和李姓男子相似，且他住處就在康建生技附近，案發後李姓男子行蹤不明。

據悉，多數「行刑式槍決」，槍手具備冷血、無情等特質，並熟悉槍械、更不會給被害人求情時間，大多數案例都是雇用專業槍手、傭兵，犯下賴敏男五人槍擊案的兇手，膽大熟練，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎推判，通常這種是「職業級」，如非境外殺手，很可能有槍砲前科紀錄。