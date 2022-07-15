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「摸一下會怎樣」 女師遭學生性騷崩潰

記者徐如宜／高雄15日電
女教師在臉書上發表對校園性騷擾案的心情。（截自臉書社群）
女教師在臉書上發表對校園性騷擾案的心情。（截自臉書社群）

高雄某高中傳出學生性騷擾女教師案件，一名女老師指在教室內被男學生肢體性騷擾，進入性平調查請假在家，後來聽到他人議論「都幾歲人了，被摸一下會怎麼樣」的話，幾近崩潰。校方表示，今年4月接獲疑似性別事件，依據性平法召開性平會，完成相關通報，並成立調查小組進行調查後結案。

這起校園性騷擾事件，女教師兩度察覺被學生觸碰臂部及大腿。女教師在臉書上表述心情，訴求順利請假及必要協助。她強調自己是被行為人，但人事組員沒有以性平法處理被害老師假務；且她也從未洩密，可是7月6日學務處來電，質疑她個人未開放的ig，沒有遵守保密條款，學生們都「傳來傳去」。

學校說明，關於老師的假務事宜，依據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」為保障校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件當事人之工作權，所以彈性處理當事人的出缺勤紀錄，調查期間給予公傷假。

至於去電關心女教師ig言論，校方表示，因為學校接獲通知說女教師的ig Po文雖然是隱密的、私密的，但追蹤人數很多，上面有出現班級編號，只是善意的提醒，避免對學生造成傷害。

校長表示，此事件目前已結案，雙方目前都沒有提出申復，並經性平會審議，給予行為人實施後續輔導措施。

校方說明性平案件。（記者徐如宜／攝影）
校方說明性平案件。（記者徐如宜／攝影）

性騷擾 性侵 霸凌

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